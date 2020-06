Feyenoord bereikt akkoord over langverwachte contractverlenging

Leroy Fer blijft Feyenoord trouw, meldt het Algemeen Dagblad maandagavond. Na lang onderhandelen heeft de middenvelder, die over een aflopende verbintenis beschikt, besloten om zijn dienstverband in De Kuip voort te zetten.. Met Eric Botteghin, wiens contract ook afloopt, is geen akkoord bereikt. De kans is groot dat hij Feyenoord deze zomer verlaat.

Voetbal International wist vorige week te melden dat Fer tijdens de onderhandelingen inzette op een driejarig contract, terwijl Feyenoord niet verder wilde gaan dan een verbintenis voor een seizoen. Het lijkt erop dat beide partijen tot een compromis zijn gekomen, met een nieuw tweejarig contract voor de dertigjarige middenvelder. De contractverlenging is goed nieuws voor trainer Dick Advocaat, die Fer groep voor Feyenoord wilde behouden.

Fer, die eerder uitkwam voor FC Twente, Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City, verdient momenteel bij Feyenoord een miljoen euro bij Feyenoord. Bij Besiktas kon hij naar verluidt drie keer zoveel verdienen, maar een avontuur in de Turkse competitie lijkt er niet langer in te zitten. Feyenoord moet het nieuws over het aanblijven van Fer nog wel officieel bevestigen. De routinier kwam afgelopen seizoen tot 5 doelpunten in 34 duels in verschillende competities. Hij is bezig aan zijn tweede periode in De Kuip, waar hij in het seizoen 2007/08 debuteerde.

Snel meer.