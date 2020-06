Besmette Vincent Janssen stelt 150.000 volgers in drie talen gerust

Vincent Janssen heeft onlangs positief getest op het coronavirus, zo laat de Nederlandse spits van het Mexicaanse Monterrey maandagavond weten in een bericht op Twitter. De voormalig spits van AZ en Tottenham Hotspur, sinds vorig jaar actief in Mexico, benadrukt dat hij in een goede conditie verkeert, ondanks het zorgelijke medische bericht. Janssen zal de komende tijd in zelfisolatie doorbrengen.

“Als eerste wil ik zeggen dat het goed met me gaat“, schrijft Janssen maandag in een bericht aan zijn bijna 150.000 volgers op Twitter. Om er gelijk aan toe te voegen: “Mijn testresultaten voor Covid-19 waren positief. Ik ben nu thuis en ga ervoor zorgen dat ik snel weer fit en gezond ben.“ Janssen deelt de medische update naast in het Nederlands ook in het Engels en Spaans.

Janssen koos vorig jaar zomer voor een vijfjarig contract bij CF Monterrey, nadat zijn avontuur bij Tottenham Hotspur, dat circa twintig miljoen euro voor hem had neergelegd, in een mislukking was geëindigd. De zeventienvoudig international van het het Nederlands elftal veroverde vorig seizoen de landstitel met Monterrey. In de finale van de play-offs om het kampioenschap tegen Club América benutte hij een strafschop in de beslissende penaltyreeks. De teller staat inmiddels op 11 doelpunten in 32 optredens.