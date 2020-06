Sarri: ‘Hij zal blij zijn, hij gaat naar een buitengewone club als Barcelona’

Arthur onderging zondag zijn medische keuring bij Juventus en ook Miralem Pjanic is inmiddels gekeurd door zijn toekomstige werkgever Barcelona. De bekendmaking van de deal tussen de twee clubs lijkt dus ook slechts een kwestie van tijd, al zullen de twee middenvelders het seizoen nog wel afmaken bij hun huidige werkgevers. Maurizio Sarri heeft er alle vertrouwen in dat Pjanic zich niet het hoofd op hol zal laten brengen door zijn naderende overstap.

“Om eerlijk te zijn heb ik deze vraag vorige week ook al beantwoord. Pjanic zal blij zijn als deze transfer bevestigd wordt, aangezien hij naar een buitengewone club als Barcelona gaat. Pjanic houdt van voetballen, hij is een goede professional en een intelligente jongen. Ik heb de mogelijkheid dat hij zich de rest van het seizoen niet voor de volle 110 procent voor ons zal inzetten dus ook nooit overwogen”, liet de oefenmeester maandagmiddag optekenen tijdens een persmoment.

Waarom een geplaagd Barcelona instemt met het vertrek van ‘de nieuwe Xavi’

Lees hier meer over de naderende deal tussen Juventus en Barcelona Lees artikel

Op de naderende komst van Arthur wilde Sarri eveneens niet ingaan: “Ik heb weinig over hem te zeggen, omdat deze twee jongens nog twee maanden voor hun huidige clubs zullen spelen, er is dus nog genoeg te doen voor hen. Ik heb in de komende twee maanden nog veel belangrijke wedstrijden om me op te concentreren, daarom kan ik geen energie verspillen aan de transfermarkt.”

“Daar houd ik niet van! Ik snap dat de media en het publiek eraan gewend zijn geraakt om alleen over de markt te praten, maar mijn eigen interesse ligt ergens anders. We zouden de mensen eraan moeten laten wennen om weer over het voetbal zelf te praten”, sloot hij af. Sarri bereidt zich met Juventus momenteel voor op de uitwedstrijd tegen Genoa van dinsdagavond. De grootmacht uit Turijn gaat met een voorsprong van vier punten op Lazio aan kop in de Serie A.