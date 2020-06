Jan van Halst richt vizier in spijkerhard betoog over Barcelona op één speler

Barcelona leverde zaterdag een wanprestatie in LaLiga. De Catalaanse grootmacht kwam op bezoek bij laagvlieger Celta de Vigo tweemaal op voorsprong via Luis Suárez, maar door een laat doelpunt van Iagos Aspas werd er toch tegen puntverlies aangelopen (2-2). Barcelona is voorlopig weer lijstaanvoerder in Spanje, maar Real Madrid kan de koppositie zondag bij een zege op Espanyol weer overnemen en een gat van twee punten slaan. Jan van Halst houdt na afloop een spijkerhard betoog bij Ziggo Sport en richt zijn vizier specifiek op Ivan Rakitic.

Rakitic speelde vanavond bij Barcelona controlerend op het middenveld, in de rol die normaliter wordt vertolkt door Sergio Busquets. Laatstgenoemde was echter geschorst, waardoor Rakitic, gesteund door Arturo Vidal en Riqui Puig, voor de balans moest zorgen op het middenrif. Volgens Van Halst slaagde de ervaren Kroaat daar echter niet in. "Als je vanuit het middenveld diepgaat tegen Barcelona, is er niemand die je volgt", merkt de analist kritisch op.

Van Halst richt zich vervolgens tot het ‘alibi-verdedigen’ van Rakitic en licht in dat kader twee momenten uit. Hij verwijt de middenvelder allereerst dat hij op slag van rust bij een steekpass van Okay Yokuslu naliet om mee te lopen met Aspas. "Hij moet hier gewoon meelopen. Dat zijn pijnlijke meters, maar dat moet dan maar. Hij staat er bij van: ‘Ik heb er echt alles aan gedaan om de bal tegen te houden.’ Dit was één minuut voor rust", becommentarieert de oud-middenvelder van onder meer Ajax en FC Twente in de studio van Ziggo Sport.

Volgens Van Halst kon Celta de Vigo in de eerste helft gevaarlijk worden omdat Rakitic niet meeliep met Aspas.

Uiteindelijk liep dit moment goed af voor Barcelona door goed verdedigen van Gerard Piqué en Vidal, maar kort na rust werd nalatig handelen van Rakitic de formatie van trainer Quique Setién wél fataal. De Kroaat liet zich ditmaal na een pass van Aspas in de rug verrassen door Yokuslu, waarna de Turkse middenvelder kon doorlopen en Fedor Smolov in staat stelde de 1-1 op het scorebord te brengen. "Hij moet hier gewoon meelopen! Het zijn pijnlijke meters, maar je moet gewoon meelopen", neemt Van Halst Rakitic kwalijk.

En het is weer gelijk! Dat ging wel heel makkelijk voor Celta de Vigo ?? Smolov mag 'm intikken! ??

Van Halst stipt aan hoe Yokuslu simpel kon weglopen uit de rug van Rakitic en vervolgens de assist gaf bij de 1-1 van Smolov.

De analist vindt dat Rakitic bij de 1-1 overigens ook in de steek werd gelaten door Samuel Umtiti. “Ik moet wel zeggen dat hij ook niet werd geholpen door Umtiti, die heel dom doordekte (op Brais Méndez, red.). Soms moet je niet doordekken maar in plaats daarvan uitstappen, want je weet dat Rakitic geen meeloper is, zodat je het nog kunt opvangen. Dit geeft de kwetsbaarheid van Barcelona aan. Barcelona heeft vandaag de landstitel verspeeld”, is Van Halst stellig.

Volgens Van Halst is ook Umtiti schuldig aan de 1-1 van Celta de Vigo: de Franse centrumverdediger had niet door moeten dekken op Méndez maar in plaats daarvan Yoksulu moeten opvangen.

Van Halst is tot slot van mening dat Rakitic de rol die Busquets normaliter vertolkt op het middenveld van Barcelona 'prima zou moeten kunnen invullen'. "Maar je ziet dat bij hem de echte passie ontbreekt. Of het misschien ook een kwestie van ritme is? Nee, bij een gebrek aan ritme ontbreekt de passnauwkeurigheid bijvoorbeeld een beetje. Dit heeft gewoon te maken met de vraag of je bereid bent extra meters te maken of niet. Bij Rakitic was dat vandaag zeker een aantal keer niet het geval."