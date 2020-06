Peter Bosz eindigt seizoen in mineur met Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach gaat volgend seizoen ten koste van Bayer Leverkusen de Champions League in. Gladbach nam vorige week de vierde plaats in de Bundesliga over van het Leverkusen van Peter Bosz en gaf die vanmiddag op de laatste speeldag niet meer uit handen. Die Fohlen wonnen in eigen huis met 2-1 van Hertha BSC, waardoor de 1-0 overwinning van Leverkusen op FSV Mainz 05 niets waard was. Bosz eindigt de competitie met zijn elftal op plek vijf, met twee punten minder dan Gladbach, en gaat volgend seizoen de Europa League in.

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC 2-1

Gladbach had zich geen betere start kunnen wensen, want Jonas Hofmann bracht de formatie van trainer Marco Rose al in de zevende minuut op voorsprong. Breel Embolo zette sterk door in het strafschopgebied, waarna de spits in de drukte oog had voor Hofmann. Die haalde vanaf een meter of twaalf overtuigend uit en bezorgde Gladbach zo een vroege voorsprong: 1-0.

Bij Hertha was Omar Rekik als reserve de enige Nederlander in de wedstrijdselectie, omdat Karim Rekik en Javairo Dilrosun geblesseerd waren. De ploeg uit Berlijn had werkelijk niets in te melk te brokkelen, maar de 21-jarige Dennis Smarsch keepte sterk en hield de spanning zo enigszins in de wedstrijd. Gladbach hield het hoofd echter koel en kwam twaalf minuten voor tijd via Embolo alsnog op 2-0. Hij gaf bij de tweede paal het laatste zetje na een lage voorzet. De aansluitingstreffer van Vedad Ibiševic in blessuretijd kwam te laat voor Hertha.

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 1-0

Na de 2-0 nederlaag van vorige week bij Hertha had Leverkusen een wonder nodig om zich alsnog te verzekeren van een plek bij de eerste vier. Bosz begon niet met zijn sterkste ploeg, want hij posteerden onder anderen Edmond Tapsoba, Kai Havertz, Charles Aránguiz en Moussa Diaby op de reservebank; Daley Sinkgraven was wel basisspeler. Bij Mainz begon Jeremiah St. Juste in de basis en was Jean-Paul Boëtius geschorst. Leverkusen begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam al na twee minuten voetballen op voorsprong. Kevin Volland werd in de zestien vrijgespeeld door Nadiem Amiri, waarna de Duitse spits St. Juste fraai het bos instuurde en doeltreffend uithaalde: 1-0.

Leverkusen had het overwicht in het restant van de eerste helft, maar wist zijn marge voor rust niet verder uit te breiden, mede omdat een treffer van Amiri werd afgekeurd vanwege buitenspel. Na de onderbreking bleef het team van Bosz domineren. Eerst raakte Mitchell Weiser de paal en kort erna schoot Leon Bailey in kansrijke positie voorlangs. Halverwege de tweede leek Julian Baumgartlinger alsnog de 2-0 op het scorebord te brengen, maar een eerdere overtreding van Florian Wirtz op St. Juste gooide uiteindelijk roet in het eten voor de Oostenrijker. In de slotfase raakte Mainz nog een keer de lat, maar de zege werd uiteindelijk niet meer uit handen gegeven door Leverkusen.