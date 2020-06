De Ligt krijgt een 10: ‘Bedenk dat het gaat om een jongen uit 1999’

Juventus rekende vrijdagavond zonder problemen af met Lecce in de Serie A. Het team van trainer Maurizio Sarri won met 4-0, mede door een doelpunt van Matthijs de Ligt. De Oranje-international stond voor de vierde keer op rij sinds de coronabreak in de basis en wederom maakte hij een uitstekende indruk, zo zagen ook de Italiaanse kranten. De mandekker lijkt zijn draai helemaal gevonden te hebben en wordt in de media bedolven onder complimenten.

La Gazzetta dello Sport is lovend over het spel van De Ligt, die een sterk duo vormt met Leonardo Bonucci. Het tweetal kreeg samen de laatste vijf wedstrijden geen doelpunt tegen. De roze sportkrant merkt op dat De Ligt al voor de coronacrisis een stijgende lijn had ingezet. “Met zijn doelpunt heeft hij dat ook bevestigd tegenover de fans”, zo klinkt het oordeel. Volgens de krant is de ex-Ajacied vooruitgegaan op het gebied van timing en zekerheid. “Dat zijn precies de dingen waardoor hij in de eerste paar maanden overlopen werd op planeet Juve. Het wordt vaak vergeten dat we het hier hebben over een jongen uit 1999. Ligt heeft geleidelijk zelfvertrouwen opgebouwd en is nu een zekerheidje.”

Ook Il Messaggero schrijft positief over De Ligt, die samen met Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo beoordeel wordt met het hoogste cijfer: een zeven. “Hij heeft zijn draai gevonden en is van toegevoegde waarde in de verdediging die sinds de herstart geen doelpunt meer tegen heeft gekregen. Zijn doelpunt is de bekroning op een geweldig optreden.” Hetzelfde cijfer ontvangt de Nederlandse verdediger van Corriere della Sera. “De Ligt ontwikkelt zich steeds verder als een leider in de verdediging”, zo luidt het oordeel.

Giancarlo Marocchi, oud-middenvelder van Juventus, was namens Sky Italia analist bij het duel met Lecce. Hij is diep onder de indruk van het centrale duo De Ligt en Bonucci en beoordeelt hen met een tien. “Ze benaderden deze wedstrijd alsof ze tegen Real Madrid speelden. De Nederlander had veel weg van Chiellini. Hij ging vol voor het veroveren van de bal. De superieure manier waarop Juve speelt en niets te duchten heeft van de tegenstander, heeft veel te maken met die twee die achterin staan.”