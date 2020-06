‘Management rekent op vertrek bij Ajax; concurrentie in ArenA is te stevig’

Naast De Telegraaf meldt ook Voetbal International dat Ajax een bod van Lille OSC op Sven Botman heeft geweigerd. Waar de krant niet kon aangeven of de verdediger zelf welwillend staat tegenover een overstap naar Frankrijk, claimt het weekblad dat hij zeker openstaat voor de transfer. Botman beseft namelijk dat zijn kansen op speeltijd vanwege de concurrentie niet groot zijn.

Botman was het afgelopen jaar op huurbasis actief bij sc Heerenveen, waar hij een vaste basisplaats had. De twintigjarige jeugdinternational ontwikkelde zich volgens menigeen goed in Friese dienst. Veel speelminuten bij de hoofdmacht van Ajax lonken echter niet, waardoor Botman openstaat voor een vertrek bij de Amsterdammers.

Lille wil Botman naar verluidt 'heel graag' hebben en heeft dat ook laten zien met 'een goed eerste bod', claimt Voetbal International vrijdagochtend. Directeur Luís Campos ziet Botman als een vervanger van Gabriel Magalhaes, die waarschijnlijk wordt verkocht. Het management van Botman rekent erop dat de clubs tot een vergelijk komen.

Botman verlengde in maart zijn verbintenis met Ajax nog tot de zomer van 2023. "Als jeugdspeler van Ajax heb je eigenlijk maar één droom: slagen in de ArenA. Door mijn tijdelijke vertrek naar SC Heerenveen leek ik daar verder van verwijderd te raken. Maar door mijn ontwikkeling in de afgelopen acht maanden is dat doel juist dichterbij gekomen", vertelde de verdediger eerder nog.

