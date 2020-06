De Telegraaf: Ajax slaat formeel bod van Lille OSC af

Ajax heeft een formeel bod van Lille OSC op Sven Botman geweigerd, zo meldt De Telegraaf donderdagavond. Het dagblad verzekert dat het in de optiek van de Ligue 1-club om ‘een bijna niet te weigeren’ transfersom voor de twintigjarige verdediger ging, maar daar dacht directeur voetbalzaken Marc Overmars toch anders over. Hoewel Overmars het liefst ziet dat Botman blijft, zou hij toch ‘een hoog tegenvoorstel’ aan het voorbereiden zijn.

Volgens het dagblad heeft Overmars er vrede mee als Botman onder zijn voorwaarden uit Amsterdam vertrekt. “Als de Fransen afhaken is het ook prima”, zo benadrukt Ajax-watcher Mike Verweij in het artikel. Het is nog onduidelijk of de verdediger zelf welwillend staat tegenover een overstap naar Noord-Frankrijk, daar het zijn droom is om bij Ajax te slagen.

Later meer…