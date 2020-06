Ajax slaat toe en haalt ‘typische Ajacied’ uit Denemarken

Ajax heeft Eskild Munk Dall gecontracteerd, zo maakt de club donderdagavond bekend. De zeventienjarige Deense vleugelaanvaller, die overkomt van Silkeborg IF, heeft een contract tot en met 30 juni 2023 ondertekend. De overstap van Dall is onder voorbehoud van enkele formaliteiten.

De verrichtingen van Dall werden al langere tijd in gaten gehouden door landgenoot John Steen Olsen, die sinds 1995 Scandinavische voetballers voor Ajax scout. De tiener was in december al op bezoek bij Ajax en scoorde toen driemaal in een testwedstrijd. Ook bracht hij maanden geleden een bezoek aan het trainingscomplex van Valencia, maar het is Ajax dat de strijd heeft gewonnen.

Ekstra Bladet omschreef Dall een maand geleden als ‘een typische speler voor Ajax’. “Hij is technisch goed onderlegd en kan in de aanval op diverse posities uit de voeten. Hij is snel en zeer bekwaam in de afronding”, zo vertelde de Deense krant in het artikel over de concrete interesse van Ajax in de aanvaller.

Dall kwam uit voor de Onder-19 van Silkeborg en kent Victor Jensen van Jong Ajax en Christian Rasmussen van Ajax Onder-17 van hun gezamenlijke periodes bij de vertegenwoordigende elftallen van Denemarken. Dall wordt na zijn overgang toegevoegd aan de selectie van Ajax Onder-18.