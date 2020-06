Feyenoord deelt drietal contracten uit in jacht op snelle promotie

Feyenoord gaat volgend seizoen met zijn Onder-21-elftal van start in de nieuwe beloftencompetitie en het is de Rotterdammers er veel aan gelegen om met dat team zo snel mogelijk door te stoten naar de reguliere voetbalpiramide. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft Feyenoord overeenkomsten gesloten met Ömer Gündüz, Keyennu Lont en Thijs Jansen. Het drietal heeft zich voor een jaar aan de club verbonden, zo meldt Feyenoord donderdagmiddag via de officiële kanalen.

Voor Feyenoord Onder-21 is het volgend seizoen mogelijk om vanuit de nieuwe beloftencompetitie promotie af te dwingen naar de Tweede Divisie en vervolgens, vanaf het seizoen 2021/22, ook naar de Keuken Kampioen Divisie. Het is de bedoeling dat Feyenoord Onder-21 onder leiding van trainer Rini Coolen meteen bovenin meedoet.

Hoofd jeugdopleiding Stanley Brard denkt dat middenvelder Gündüz, aanvaller Lont en keeper Jansen mee kunnen helpen om deze ambitie te verwezenlijken: “Voor deze jongens is het een prachtige kans. Ze moeten vanaf deze zomer zoveel mogelijk meters en minuten proberen te maken en op die manier bijdragen aan de successen die we met Onder-21 ambiëren. Aan hen de opdracht om die kans met beide handen te grijpen” reageert hij.”

De negentienjarige Gündüz en de achttienjarige Jansen maken al langer deel uit van de jeugd van Feyenoord, terwijl de twintigjarige Lont overkomt van ADO Den Haag. De spits kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur: “Ik wil echt gaan vlammen. Ik ken de jongens goed - heb veel met ze en tegen ze gespeeld - en heb er veel vertrouwen in dat we met dit team succes kunnen gaan boeken.