Internazionale stort in na Misser van het Jaar in spectaculair duel

De ontmoeting in de Serie A tussen Internazionale en Sassuolo in Milaan was woensdagavond wederom een spektakelstuk. Sinds de 7-0 nederlaag in september 2014 slaagde Sassuolo erin om drie keer in het Giuseppe Meazza te winnen én een keer te remiseren. Het team van Roberto De Zerbi, die zijn team eerder dit seizoen met 3-4 van Inter zag verliezen, dwong dit keer een 3-3 gelijkspel af en pakte daarmee een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie uit de Serie A.

Sassuolo had slechts vier minuten nog om in Milaan aan de leiding te gaan, met dank aan de falende defensie van de thuisploeg. Inter gaf Filip Djuricic alle tijd en ruimte om een pass te geven, waarna Ciccio Caputo niet buitenspel stond en hij de bal achter Samir Handanovic werkte: 0-1. Hoewel Inter via Alexis Sánchez en Cristiano Biraghi kansen kreeg op een gelijkmaker, bleef het bezoek gevaarlijk op de counter. Het team van Antonio Conte slaagde er uiteindelijk in om nog voor rust voor de ommekeer te zorgen.

Een fout van Jérémie Boga was debet aan de gelijkmaker van Inter: hij zag Milan Skriniar over het hoofd en trapte de verdediger tegen zijn enkel. Romelu Lukaku stuurde Andrea Consigli vanaf elf meter de verkeerde hoek in. Biraghi, wellicht de speler die de meeste indruk bij Inter maakte voor rust, sloeg in de extra tijd toe: na een rush en een combinatie met Alexis schoot hij vanuit een moeilijke hoek de bal hoog in het doel.

"?????? ?????????????? ??????? ?????????? ??????!!" ?? Roberto Gagliardini hoeft de bal alleen maar over de doellijn te tikken, maar krijgt het voor elkaar om de lat te raken ?? Wie van jouw vrienden zou dit ook overkomen? ?? pic.twitter.com/osnBW9vs6Y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 24, 2020

In de tweede helft gaf Inter, waar Stefan de Vrij na 54 minuten spelen zijn opwachting maakte, het duel alsnog uit handen en dat had het aan zichzelf te danken. Roberto Gagliardini slaagde er bijvoorbeeld in om de bal voor een open doel vanaf een meter of drie tegen de lat te schieten en dat was een dure misser. Na een overtreding van invaller Ashley Young op Mert Müldür tekende Domenico Berardi negen minuten voor tijd vanaf elf meter voor de 2-2. Luttele minuten later leek Borja Valero de winnende treffer te maken, toen hij van dichtbij een vrije trap van Antonio Candreva binnenwerkte.

Giangiacomo Magnani tekende uit een hoekschop echter voor de gelijkmaker en bezorgde Inter zo duur puntenverlies. Tot overmaat van ramp incasseerde Skriniar in de extra tijd ook nog zijn tweede gele kaart. Door de remise heeft Inter nu een achterstand van acht punten op Juventus, dat maandagavond met 0-2 bij Bologna won. Lazio heeft als nummer twee een voorsprong van vier punten op Inter en speelt woensdagavond nog uit bij Atalanta.