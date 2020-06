PSV komt met contractnieuws over ‘kind van de club’: ’13 + 1’

Robin Schoonbrood blijft een jaar langer aan PSV verbonden, zo maakt de club uit Eindhoven dinsdagavond bekend. De 21-jarige middenvelder verlengt zijn aflopende contract met een seizoen. “Kind van de club, Robin Schoonbrood, verlengt en tekent voor zijn veertiende seizoen bij PSV: 13 + 1”, zo kondigt PSV op sociale media aan.

Schoonbrood speelt al enkele seizoenen voor Jong PSV. De middenvelder kwam in zijn debuutseizoen in 2018/19 tot 21 optredens voor de beloften in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder, die al sinds 2007 PSV’er is, debuteerde op 7 september 2018 tijdens de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht.

De geboren Tilburger werd in 2007 in de jeugdopleiding van PSV opgenomen en doorliep sindsdien zo goed als alle lichtingen op De Herdgang. In het voorbije seizoen speelde Schoonbrood 17 wedstrijden van de 29 wedstrijden van Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin maakte hij twee treffers, zijn eerste doelpunten als profvoetballer.