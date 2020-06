Wereldredding staat heldenrol voor Luuk de Jong bij Sevilla in de weg

Sevilla heeft maandagavond opnieuw genoegen moeten nemen met een punt in LaLiga. Het team van Julen Lopetegui kwam bij concurrent Villarreal niet verder dan een 2-2 gelijkspel en dat betekende alweer de derde puntendeling op rij, na de 1-1 bij Levante en de 0-0 tegen Barcelona. Luuk de Jong kwam negen minuten voor tijd binnen de lijnen en was héél dicht bij de winnende treffer. Sevilla, de nummer drie op de ranglijst, komt nu op 53 punten en heeft een voordelige marge van vijf punten op nummer vijf Getafe, dat dinsdagavond bij Real Valladolid op bezoek gaat.

De teleurstelling droop van het gezicht van Lopetegui af toen het rustsignaal klonk. Sevilla maakte een matige indruk in de eerste 45 minuten en kreeg ook nog eens een psychologisch tegendoelpunt om de oren: de 2-1 viel luttele seconden voordat arbiter José María Sánchez Martínez de eerste helft affloot. Na een corner van Santi Cazorla vanaf de rechterkant kopte Pau Torres de bal bij de eerste paal achter de verbouwereerde Tomas Vaclik.

Zo zeg, Sergio Escudero! ????

De linksback produceert een heerlijke voltreffer van afstand en zet zijn ploeg op gelijke hoogte ??#ZiggoSport #VILSEV pic.twitter.com/kTQ0H7a8QD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 22, 2020

Lopetegui had zijn team ten opzichte van het duel van vrijdagavond met Barcelona (0-0) op liefst zes posities gewijzigd en dat ging ten koste van onder meer De Jong. Suso, Rony Lopez en Youssef En-Nesyri vormden de voorhoede van Sevilla, dat na achttien minuten spelen met 1-0 achterkwam. Paco Alcácer benutte een rebound na een halve redding van Vaclik op een kopbal van André-Frank Zambo Anguissa. De 1-1 van Sergio Escudero, zes minuten voor rust, kwam eigenlijk uit de lucht vallen. De linksback kreeg de nodige tijd en ruimte om uit te halen en schoot het leer vanaf links fraai en laag in de rechterhoek.

Sevilla verscheen na rust met drie nieuwe namen op het veld: Jesús Navas, Lucas Ocampos en Munir El Haddadi. Het sorteerde effect, daar de openingsfase van de tweede helft een monoloog van de bezoekers was en na iets meer dan een uur spelen de 2-2 op het scorebord verscheen. Na een pass van Navas vanaf rechts schoot Munir het leer in een keer met een volley in de verste hoek achter Sergio Asenjo: 2-2. Hoewel Sevilla meer druk zette, de thuisploeg het zwaar had en de nervositeit in La Cerámica voelbaar was, kwam het scorebord niet meer in beweging, ondanks de inspanningen van De Jong.

De negen minuten voor tijd voor En-Nesyri ingevallen Nederlander kreeg de bal vijf minuten voor tijd achter Asenjo, maar de treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Eén minuut later kon De Jong zijn ogen niet geloven: de kopbal bij de tweede paal was uitstekend, maar Asenjo maakte zijn inzet op katachtige wijze onschadelijk. De teams van Javi Calleja en Lopetegui moesten zodoende genoegen nemen met een punt. Villarreal, waar Bruno Soriano in de slotfase na 1.128 dagen zijn rentree maakte, blijft voorlopig zesde en heeft net als Getafe maar vijf punten minder dan Sevilla.