Ruud Gullit haalt hard uit: ‘Ik vind het een overschatte speler, echt waar’

Ruud Gullit heeft zondagavond bij Rondo geen goed woord over voor David Luiz. De analist zag de Braziliaanse centrumverdediger van Arsenal afgelopen woensdag schutteren in het competitieduel met Manchester City en noemt hem in het praatprogramma van Ziggo Sport 'een overschatte speler'.

Arsenal verloor midweeks met 3-0 op bezoek bij Manchester City en Luiz vertolkte een negatieve hoofdrol. De 33-jarige stopper begon op de reservebank, maar maakte halverwege de eerste helft toch als invaller zijn rentree, nadat Pablo Marí geblesseerd raakte. Luiz beleefde een rampzalige avond: hij stond op slag van rust met een grove fout aan de basis van het openingsdoelpunt van Raheem Sterling en was kort na de onderbreking ook betrokken bij de 2-0.

Luiz beging in de zestien een overtreding op Riyad Mahrez, kreeg daarvoor een directe rode kaart en zag de strafschop die volgde benut worden door Kevin De Bruyne. Phil Foden bepaalde daarna de eindstand, maar Gullit constateert vanavond dat Luiz grotendeels verantwoordelijk was voor het ruime verlies van Arsenal in het Etihad Stadium. "David zit er momenteel niet goed in", zegt de oud-international met gevoel voor understatement.

"Hij kwam er in en maakte meteen een fout, vlak voor rust. En meteen na rust gaf hij een strafschop weg, met een rode kaart tot gevolg. Ik vind het een overschatte speler, echt waar", is Gullit hard in zijn oordeel. De analist merkt op dat Luiz gedurende zijn loopbaan al op diverse posities speelde. "Toen hij als middenvelder speelde, vond ik hem nog wel redelijk, maar zelfs toen was er al discussie over wat voor type speler hij nou is: een middenvelder of een verdediger? Hij wilde zelf liever als verdediger spelen."

Luiz speelde in zijn carrière overigens 'slechts' 37 keer als defensieve middenvelder; in de 463 overige wedstrijden die hij speelde voor Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain en Arsenal trad hij op als verdediger. Gullit probeert zijn betoog extra kracht bij te zetten door de legendarische WK-wedstrijd tussen Brazilië en Duitsland in 2014 in herinnering te roepen. Brazilië verloor het halve finale-duel met 7-1 en Luiz was destijds als aanvoerder een van de zwaksten bij de Gele Kanaries. "We kennen allemaal nog die wedstrijd tussen Brazilië en Duitsland. Hij stapte toen voortdurend uit en liep telkens op het middenveld. Ik kan het gewoon niet begrijpen. De meeste clubs hebben hem ook allemaal weggedaan, maar hij komt steeds maar weer ergens terug", aldus Gullit.