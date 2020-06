Bayern toont genade in feestduel; Haaland beslecht strijd om tweede plaats

Bayern München heeft zich in de feestwedstrijd na de afgelopen week behaalde landstitel tegen SC Freiburg betrekkelijk genadig getoond. Der Rekordmeister stond al vroeg op een 2-0 voorsprong, maar nam enigszins gas terug en won uiteindelijk met 3-1. Borussia Dortmund heeft zich tegelijkertijd verzekerd van de tweede plaats achter Bayern. Dankzij twee treffers van Erling Braut Haaland versloeg de ploeg van trainer Lucien Favre naaste achtervolger RB Leipzig met 0-2.

Bayern München - SC Freiburg 3-1

Bayern München kroonde zich afgelopen woensdag dankzij een 0-1 zege op Werder Bremen tot kampioen. Het deed trainer Hansi Flick besluiten om wat andere namen aan de aftrap te brengen, zoals Sarpreet Singh en Michaël Cuisance. Al na een kwartier spelen kwam der Rekordmeister op voorsprong tegen Freiburg, de nummer acht van de Bundesliga. Thomas Müller bereikte na een fraaie actie Robert Lewandowski, die op zijn beurt Joshua Kimmich in stelling bracht. De middenvelder schoot vanaf de rand van het strafschopgebied de openingstreffer tegen de touwen. Toen de Poolse spits negen minuten later ook zichzelf op het scorebord bracht, leek het oppermachtige Bayern opnieuw op weg naar een forse zege.

Met 33 minuten op de klok deed Lucas Höler echter wat terug namens de bezoekers. Kort daarna werd de marge echter alweer naar twee getild. Lucas Hernández vond Lewandowski in het strafschopgebied, waar de Poolse spits zijn 33e Bundesliga-treffer van het seizoen wist aan te tekenen. Met dat seizoenstotaal treedt Lewandowski in de voetsporen van Gerd Müller, die naast Dieter Müller de enige Bayern-speler in de clubgeschiedenis is die dit aantal wist te bereiken. Na rust viel er niet al teveel meer te beleven in de Allianz Arena en kabbelde het duel voort tot het einde. Joshua Zirkzee kwam met nog een klein halfuur te spelen binnen de lijnen voor Cuisance, maar kon uiteindelijk geen verandering meer brengen in de voor rust tot stand gekomen score.

RB Leipzig - Borussia Dortmund 0-2

RB Leipzig en Borussia Dortmund maakten vooraf allebei nog aanspraak op de tweede plaats in de Bundesliga. Die Roten Bullen hadden voorafgaand aan de onderlinge confrontatie met de nummer twee van de ranglijst een achterstand van drie punten. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann presteert echter wisselvallig sinds de hervatting van de Bundesliga. Beide ploegen kregen in de openingsfase een grote kans: de thuisploeg zag Patrik Schick op Roman Bürki stuiten, terwijl Erling Braut Haaland in kansrijke positie tegen een medespeler aan schoot.

De Noorse spits van die Borussen trof na een halfuur spelen echter wél doel. Haaland was het eindstadion van een fraaie aanval, die via een subtiele beweging van de pas zeventienjarige Giovanni Reyna voor zijn voeten eindigde. Van dichtbij schoot hij zijn twaalfde Bundesliga-treffer van het seizoen tegen de touwen. In de eerste fase na rust waren de grootste kansen voor Borussia Dortmund, via Mateu Morey en Haaland. In de slotfase zette RB Leipzig nog aan om een gelijkmaker te forceren en zag Angeliño tot twee keer toe nalaten de stand op 1-1 te brengen. Uiteindelijk besliste Haaland op aangeven van Julian Brandt in blessuretijd het duel met de 0-2.