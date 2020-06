‘Atlético Madrid zag voor crisis af van Engels bod van 150 miljoen euro’

Atlético Madrid heeft voor het uitbreken van de coronacrisis de mogelijkheid laten schieten om João Félix te verkopen, zo meldt Goal op basis van bronnen 'dichtbij de Spaanse club'. Een onbekende club uit de Premier League had liefst 150 miljoen euro over voor de Portugese aanvaller, die pas sinds vorig jaar zomer bij Atlético speelt.

De Madrilenen namen het bod naar verluidt serieus, maar zagen af van de optie om João Félix zo snel alweer door te verkopen. De twintigjarige aanvaller werd vorig jaar zomer gepresenteerd als opvolger van Antoine Griezmann, die naar Barcelona vertrok. João Félix werd met een transfersom van 126 miljoen euro de duurste aankoop ooit van Atlético Madrid, maar wist in zijn beginseizoen in het Wanda Metropolitano niet alle verwachtingen in te lossen.

Een Engelse club, die door Goal niet achterhaald kon worden, had volgens het voetbalmedium begin dit jaar 150 miljoen euro over voor João Félix. Goal bevestigt dat Manchester City vorig jaar zomer belangstelling had voor de schaduwspits, toen hij nog voor Benfica speelde. Het is onduidelijk of het bod dat Atlético ontving van City afkomstig was, maar volgens Goal is dat onwaarschijnlijk, omdat manager Josep Guardiola doorgaans geen nieuwe poging onderneemt voor spelers na een eerste afwijzing.

João Félix beleeft zoals gezegd niet het debuutseizoen van zijn dromen bij Atlético Madrid. De Portugees kampte dit seizoen met verschillende enkelblessures en staat na 29 officiële duels voor Atlético op 8 goals en 3 assists. Zijn twee laatste doelpunten maakte hij afgelopen woensdag tegen Osasuna (0-5 winst).