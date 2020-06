Voormalig pupil Johan Cruijff schokt Barcelona: ‘Heb nog vier jaar te leven’

Juan Carlos Unzué lijdt aan de dodelijke spierziekte ALS, zo is donderdag op een speciaal belegde persconferentie in het Camp Nou wereldkundig gemaakt. De voormalig doelman en keeperstrainer van Barcelona kreeg de diagnose vorig jaar zomer en de vooruitzichten voor de 53-jarige Spanjaard zijn allesbehalve rooskleurig.

Bij testen in februari van dit jaar kreeg Unzué nogmaals de bevestiging van de spierziekte, waar nog geen medicijn voor is uitgevonden. "Ik heb nog vier jaar te leven", aldus de realistische ex-trainer van onder meer Racing Santander, Celta de Vigo en Numancia. Unzué hoopt door zijn ontboezeming dat er meer aandacht komt voor ALS in Spanje. "Ik voel me op dit moment nog goed en voel me tevens bevoorrecht door wat het leven mij tot nu toe heeft gegeven." De oud-keeper beëindigt per direct zijn trainersloopbaan en geeft voortaan al zijn aandacht aan het bestrijden van ALS. Bij Fernando Ricksen werd de ziekte in 2013 geconstateerd en de oud-verdediger overleed uiteindelijk in september 2019.

Juan Carlos, compta amb tot el nostre suport i solidaritat. Força, míster! pic.twitter.com/mWxco2kpNo — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 18, 2020

Unzué behoorde tussen 1988 en 1990 tot de selectie van toenmalig Barcelona-trainer Johan Cruijff. Hij moest echter de destijds behoorlijk populaire Andoni Zubizarreta voor zich dulden bij de Catalaanse topclub. Nadien stond Unzué jarenlang onder contract bij Sevilla. De voormalig reservedoelman van keerde als keeperstrainer terug in Barcelona en werkte toen samen met Frank Rijkaard, Josep Guardiola en Luis Enrique, die donderdag ook aanwezig was bij het persmoment in het Camp Nou. Barcelona en Sevilla hebben via Twitter al hun steun betuigd aan de onfortuinlijke Unzué. "Força, míster!", zo schrijft de koploper in LaLiga donderdag.