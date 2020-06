Massale verbijstering door afgekeurd doelpunt in eerste Premier League-duel

Op sociale media is woensdagavond consternatie ontstaan om een afgekeurd doelpunt van Sheffield United tegen Aston Villa. Enkele minuten voor de pauze dachten de bezoekers op voorsprong te komen, toen doelman Örjan Nyland van Aston Villa een vrije trap van Oliver Norwood uit de lucht plukte en de bal meenam achter zijn eigen doellijn. Tot verbazing van velen gaf het horloge van arbiter Michael Oliver echter aan dat er geen sprake was van een goal.

Bij de vrije trap, genomen vanaf de linkerflank, stonden nagenoeg de volledige elftallen van beide teams in het zestienmetergebied van Aston Villa. Verdediger Ezri Konsa van Aston Villa leek zijn eigen doelman onbewust achter de doellijn te duwen en dus had het doelpunt goedgekeurd moeten worden, daar de Premier League gebruikmaakt van het HawkEye-systeem. Toch werd er geen treffer toegekend en gingen beide ploegen rusten met een 0-0 tussenstand.

Sheffield United is verbijsterd. "Really?", tweet de club. Zelfs Aston Villa lijkt toe te geven gelukkig te zijn weggekomen. "We weten niet echt wat we hierover moeten zeggen", schrijft de nummer negentien van de Premier League. Voetbalvolgers en journalisten vragen zich massaal af of 'HawkEye nog in quarantaine' is. "Is iemand vergeten de camera's aan te zetten, of is het horloge van Michael Oliver niet opgeladen?", schrijft journalist Mohammed Ali bijvoorbeeld.

"Dit is toch ongelooflijk?", reageert Rafael van der Vaart in de studio van Ziggo Sport. "Het kan dat de apparatuur een keer niet werkt, maar dan heb je de VAR toch nog? Die ziet toch dat de keeper de bal in het doel liep, of niet? Het is ongelooflijk. Die Engelse scheidsrechters houden er ook niet van om naar het scherm te lopen.” Sky Sports meldt dat het horloge van arbiter Oliver inderdaad niet werkte.