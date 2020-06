‘FC Twente identificeert kandidaat uit Eredivisie voor trainersfunctie'

Dick Lukkien is in beeld bij FC Twente voor de vacante trainerspositie, zo verzekert De Telegraaf maandag. De 48-jarige oefenmeester ligt echter tot medio 2023 vast bij FC Emmen, waardoor het lastig lijkt om hem op korte termijn naar Enschede te halen. De clubloze Ron Jans lijkt derhalve de meest geschikte kandidaat om de onlangs vertrokken Gonzalo García op te volgen bij FC Twente.

Bij FC Emmen is men niet bang dat Lukkien, die maandag is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, tussentijds wordt weggekaapt door FC Twente. "Je weet het nooit helemaal zeker in het voetbal, maar daar gaan we wel van uit. We hebben onlangs nog het tot medio 2021 lopende contract van Dick verlengd tot medio 2023", laat voorzitter Ronald Lubbers weten in een reactie aan bovengenoemde krant.

De Telegraaf meldt dat de in februari bij FC Cincinnati opgestapte Jans reeds een eerste gesprek met FC Twente achter de rug heeft. De verwachting is dat de ex-trainer van FC Groningen, sc Heerenveen en PEC Zwolle binnen afzienbare tijd officieel wordt gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer in de Grolsch Veste. Technisch directeur Jan Streuer wil zo snel mogelijk een nieuwe coach benoemen, zodat de selectie en de technische staf voor de komende jaargang definitief kan worden ingevuld.

Het leek er onlangs nog op dat de Duitser Alexander Zorniger de beste papieren had om te worden aangesteld door FC Twente. De voormalig trainer van onder meer RB Leizpig en VfB Stuttgart voerde enkele gesprekken met de clubleiding en had tevens een officiële aanbieding op zak. Zorniger haakte echter af nadat Streuer liet weten dat FC Twente de voorkeur heeft voor een Nederlandse oefenmeester.