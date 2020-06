Voetbalpraat neemt voorschot op allerduurste transfer ooit van Ajax

Ajax heeft nog altijd serieuze belangstelling voor Jonathan David, zo verzekert Hans Kraay junior zondagavond bij Voetbalpraat op FOX Sports. De twintigjarige aanvaller uit Canada maakte dit seizoen furore in de Pro League: in 27 wedstrijden was hij goed voor 18 doelpunten en 8 assists voor de nummer twee van België. Hij werd gedeeld topscorer met Dieumerci Mbokani van Royal Antwerp en heeft de nodige interesse gewekt.

De talentvolle aanvaller, in twaalf interlands voor Canada liefst elf keer trefzeker, staat volgens Kraay junior hoog op de lijst bij Ajax. Eerder deze week schreef Het Laatste Nieuws echter dat Manchester United en Arsenal eveneens hebben geïnformeerd naar David: de grootmachten volgen hem al maanden en hebben een verkennend gesprek gevoerd met zijn makelaar Nick Mavromaras. Bovendien is David ook op de radar van FC Porto, Olympique Lyon, Everton, Internazionale, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen verschenen.

Omdat zijn contract nog drie seizoenen doorloopt. kan Gent een hoge transfersom vragen voor de in 2018 uit Ottawa overgekomen smaakmaker. Bestuurder Michel Louwagie van AA Gent liet zich dit jaar ontvallen dat een bod van 25 miljoen euro niet zou volstaan, al deed hij die uitspraak voor het uitbreken van de coronacrisis. Kraay junior zegt dat David 'ergens tussen de 25 en 30 miljoen euro' moet kosten. "En dat gaat Ajax wel betalen", voegt de analist eraan toe in de uitzending van het praatprogramma. Het zou verreweg de duurste inkomende transfer van Ajax ooit zijn; op dit moment is dat de van Manchester United overgekomen Daley Blind, wiens transfersom van 16 miljoen euro kan oplopen tot maximaal 21 miljoen euro.

"Maar opeens zijn Arsenal en Chelsea er nu bij gekomen. Voor het Nederlandse voetbal hoop ik dat Ajax er nog op tijd bij is. Het is echt een geweldige spits. Hij is snel, heeft een goed schot, een dribbel...", somt Kraay junior op. "Ajax heeft contact met hem. Ze hebben hem tien à twaalf keer zien spelen. Het is veel geld in deze tijd, maar dat is hij wel waard." Ook commentatoren Cristian Willaert en Mark van Rijswijk achten het mogelijk dat Ajax 25 à 30 miljoen euro neertelt. "Ajax heeft zich nadrukkelijk níét aangesloten bij het verzoek om financiële steun van de overheid. Dat willen ze niet, zodat ze de handen vrij houden om transfers te doen", aldus Van Rijswijk.

Vorige maand gaf David een voor Ajax ontmoedigend antwoord op de vraag van Sky Sports welke competitie het beste bij hem zou passen: de in New York geboren aanvaller ziet zichzelf het beste functioneren in de Bundesliga. "Die valt wel te vergelijken met de Belgische competitie wat betreft het tempo en het fysieke spel, al ligt het niveau in Duitsland uiteraard veel hoger. Er is meer concurrentie", zei David, die de interesse van de vele topclubs 'overdonderend' noemde. "Ik ben toch veel te jong om voor zulke clubs te spelen?’, dacht ik. Maar ik denk wel dat ik klaar ben voor een volgende stap. Het is tijd om naar een ploeg te gaan waar ik mezelf kan blijven ontwikkelen."