Dries Mertens schiet Napoli met historisch doelpunt naar bekerfinale

Napoli heeft zaterdagavond de finale van de Coppa Italia bereikt. De manschappen van trainer Gennaro Gattuso hielden Internazionale in eigen huis op 1-1, voldoende om na de 0-1 winst uit de heenwedstrijd door te stoten naar de eindstrijd, aanstaande woensdag tegen Juventus. Goudhaantje Dries Mertens werd met zijn 122ste doelpunt voor Napoli solo topscorer aller tijden van de club; de voormalig PSV'er is clubicoon Marek Hamsík nu voorbij.

Internazionale begon aan de wedstrijd in de wetenschap minimaal één doelpunt nodig te hebben om door te stoten. Die treffer viel al na twee minuten, toen een indraaiende hoekschop van Christian Eriksen aan iedereen voorbij ging en tot doelpunt werd gepromoveerd: 0-1. Inter bleef daarna de betere ploeg en kreeg ook kansen op meer. Romelu Lukaku was gevaarlijk met twee kopballen, die respectievelijk naast en op David Ospina gingen. Laatstgenoemde doelman redde vervolgens ook nog knap op een hard schot van dichtbij van Antonio Candreva.

Napoli had nauwelijks iets in te brengen en gokte vooral op foutjes van Inter. Samir Handanovic leek de thuisploeg ook een cadeautje te geven, maar Mertens kon de verkeerde pass van de Inter-doelman net niet onder controle krijgen. De Belgische aanvaller stond op slag van rust wél aan het einde van een schitterende counter van Napoli. Keeper David Ospina zette na een hoekschop van de tegenstander razendsnel en met een schitterende lange bal Lorenzo Insigne aan het werk, die op zijn beurt koelbloedig Mertens vrij voor het doel zette. De 33-jarige aanvaller kon de bal vervolgens eenvoudig binnenschuiven om zich topscorer aller tijden van Napoli te mogen noemen: 1-1.

Internazionale moest daardoor in de tweede helft op zoek naar een tweede doelpunt, maar slaagde er na rust beduidend minder goed in om uitgespeelde kansen te creëren. Lange tijd was er weinig te beleven in het lege Stadio San Paolo, totdat invaller Alexis Sánchez in de 76ste minuut na een prachtige actie rakelings naast mikte. Sánchez bleef bedrijvig en legde de bal in de 82ste minuut met een fenomenaal hakje panklaar voor Eriksen, wiens lage schot gekeerd knap gekeerd werd door Ospina. In de rebound mikte de ingevallen Victor Moses naast. Inter drukte Napoli in de slotfase naar achter, maar grote kansen op de winnende goal bleven verder uit.