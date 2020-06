Bayern mede dankzij scorende Joshua Zirkzee op rand van titel

Bayern München heeft zaterdag met dank aan een laat doelpunt van Leon Goretzka gewonnen van Borussia Mönchengladbach (2-1). Joshua Zirkzee bekroonde zijn kans in de basis met een doelpunt in de 26ste minuut, waarbij de negentienjarige Nederlander profiteerde van een blunder van doelman Yann Sommer. Voor het overige wist Zirkzee echter niet te overtuigen en na 77 minuten werd hij gewisseld. Bayern heeft nog één overwinning nodig voor het kampioenschap.

Bij Bayern München ontbraken Robert Lewandowski en Thomas Müller door schorsingen, wat een basisplaats opleverde voor de jongelingen Zirkzee en Mickael Cuisance. Zonder zijn sterspelers liep het duidelijk minder bij der Rekordmeister. Na zestien minuten verstuurde de vroege Gladbach-invaller Breel Embolo een prachtige steekpass naar Jonas Hofmann, die koelbloedig afrondde. Het doelpunt vond echter geen doorgang, omdat Hofmann volgens de VAR nipt buitenspel had gestaan.

Er ontstond een open wedstrijd, waarin beide ploegen grote kansen kregen. Eerst vond Theo Hernández de bal uit de kluts voor de voeten, maar de linksback van Bayern slaagde er met zijn zwakke rechter niet in om van zeer dichtbij doelman Yann Sommer te passeren. Aan de andere kant produceerde Embolo een onbegrijpelijke misser, door een rebound van dichtbij met zijn mindere linker te missen.

Daarna maakte Zirkzee namens Bayern wél gebruik van een oplegde kans. Doelman Sommer blunderde door de bal zomaar in de voeten te schuiven bij de ex-Feyenoorder, die knap profiteerde door direct raak te volleren: 1-0. Vlak voor rust kwam het sterkspelende Gladbach terug, toen Bayern-verdediger Benjamin Pavard een voorzet van Hermann ongelukkig in het eigen doel gleed: 1-1.

In de tweede helft liet Manuel Neuer tweemaal zien nog altijd van wereldklasse te zijn. De doelman van Bayern pareerde eerst knap een voorzet van Rami Bensebaini en redde even later op een harde knal van Hermann. Na de goede kansen van Gladbach pakte Bayern het initiatief terug, hetgeen ook leidde tot goede kansen voor de thuisploeg. De beste daarvan was voor Pavard, die in compleet vrij positie over kopte. De druk op het doel van Gladbach nam verder toe en Bayern produceerde vier minuten voor tijd alsnog de winnende. Een lage voorzet van Pavard kon door de alerte Leon Goretzka binnen getikt worden: 2-1.