PEC Zwolle bevestigt verkoop en maakt transferwinst van 900 procent

Gustavo Hamer vervolgt zijn loopbaan bij Coventry City, zo bevestigt zijn werkgever PEC Zwolle vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 22-jarige rechtsback annex middenvelder tekent bij de Engelse club, die dit seizoen is gepromoveerd naar de Championship, een contract voor drie seizoenen.

PEC Zwolle doet geen uitlatingen over de transfersom die met de overgang is gemoeid, maar volgens eerdere berichtgeving van de Stentor levert Hamer anderhalf miljoen euro op. Dat bedrag kan via bonussen met nog een half miljoen euro oplopen. Daarmee maken de Zwollenaren een winst van minimaal 900 procent, daar Hamer twee seizoenen geleden voor 150.000 euro werd over genomen van Feyenoord.

De club kan het geld goed gebruiken vanwege de coronacrisis. De clubleiding becijferde al dat door het wegvallen van sponsoren en andere inkomsten de (commerciële) begroting met twee miljoen en het spelersbudget met ruim een miljoen euro zal slinken, zo meldt het dagblad. In mei sloeg PEC Zwolle al een aanbieding af van het Franse Olympique Nimes inzake Hamer.

Hamer draaide bij PEC Zwolle een sterk seizoen, getuige 4 doelpunten en 6 assists in 25 wedstrijden. Hij gaat vanaf volgend seizoen aan de slag in de Championship met Coventry City. The Sky Blues waren voor de coronastop koploper in de League One en werden dinsdag uitgeroepen tot kampioen van de competitie, die niet uitgespeeld wordt. Met het aantrekken van Rico Strieder anticipeerde PEC eerder deze week al op Hamers vertrek.

"Ik kijk met warme gevoelens terug op de afgelopen twee seizoenen. Hier in Zwolle heb ik mij goed kunnen ontwikkelen, als voetballer maar ook als mens. Mensen die mij kennen weten dat het altijd een droom is geweest om in Engeland te spelen", reageert Hamer op zijn overstap. "Deze kans pak ik dan ook met twee handen aan en het doet me goed dat ik PEC Zwolle niet met lege handen achterlaat. Ik wil de supporters, medespelers en club bedanken voor de afgelopen tijd, ik blijf jullie volgen en veel goeds gewenst voor het komende seizoen."