Advocaat zwaait 'echte Feyenoorder' uit': 'Trots dat ik hier heb gewerkt'

Feyenoord heeft het doorlopende contract van Said Bakkati ontbonden, zo maakt de Rotterdamse club vrijdag bekend via de officiële kanalen. De assistent-trainer krijgt op deze manier de gelegenheid om zich te voegen aan de technische staf van Jaap Stam, sinds kort de hoofdtrainer van FC Cincinnati. Bakkati was sinds vorig jaar zomer werkzaam in De Kuip. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt als assistent-coach.

Technisch directeur Frank Arnesen gunt Bakkati de stap naar de Major League Soccer, maar vindt diens vertrek aan de andere kant ook jammer. "Hij is een jonge maar erg talentvolle trainer die erg goed bij ons en de spelers paste. We hadden hem graag in onze eigen gelederen gehouden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we hem heel veel succes wensen in de Verenigde Staten", zo benadrukt de Deense bestuurder in een eerste reactie op het vertrek van de hulptrainer.

"Feyenoord is een prachtige club. Ik heb hier met heel veel fijne mensen samen kunnen werken, van onder tot boven in de organisatie", verklaart de vertrekkende Bakkati. "Dat is toch iets speciaals. En natuurlijk het fantastische Legioen. Ik ben er trots op dat ik in De Kuip heb mogen werken, ten overstaan van al die trouwe supporters. Ik heb best veel clubs gehad, maar ik vertrek hier als een echte Feyenoorder."

Bakkati kwam vorig jaar samen met Stam binnen bij Feyenoord. Laatstgenoemde besloot echter om ik oktober al te vertrekken, een dag na de smadelijke 4-0 nederlaag tegen Ajax. Bakkati bleef de club trouw en werd opgenomen in de technische staf van Dick Advocaat, de opvolger van Stam bij Feyenoord. De samenwerking zou normaal gesproken een vervolg krijgen volgend seizoen, maar daar is nu geen sprake meer van. Bakkati werkte met Stam eerder samen bij Jong Ajax, Reading en PEC Zwolle.