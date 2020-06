‘Ibrahimovic is het zat, gooit knuppel in hoenderhok en staat voor transfer’

Zlatan Ibrahimovic is niet blij met het werk van Ivan Gazidis bij AC Milan. De algemeen directeur stuurde in een eerder stadium technisch directeur Zvonimir Boban weg, terwijl Gazidis inmiddels ook een flinke (tijdelijke) salarisverlaging erdoorheen heeft gedrukt. Ibrahimovic, die nog enkele weken vastligt bij de Italiaanse club en een optie voor nog een contractjaar heeft, staat volgens diverse Italiaanse media voor een transfer.

Ibrahimovic en de rest van de selectie zijn akkoord gegaan inzake de salarisverlaging bij de maand april van liefst vijftig procent vanwege de coronacrisis. Tijdens een bijeenkomst zijn de spelers zonder morren akkoord gegaan, maar Ibrahimovic nam volgens onder meer Corriere dello Sport en La Gazzetta dello Sport van de gelegenheid gebruik om kritiek te uiten op het werk van Gazidis.

The Return of Serie A

De directeur besloot in maart afscheid te nemen van Boban als technisch eindverantwoordelijke, een besluit waar de 38-jarige spits absoluut niet blij mee was. Daarnaast stelde de Zweed vast dat Gazidis in de afgelopen weken onzichtbaar was en niet met de spelers heeft gesproken, bijvoorbeeld over het inleveren van salaris. "Waarom ben je zo lang weg en laat je 48 uur voor de halve finale van de Coppa Italia pas je gezicht zien?", zo wordt de spits geciteerd, doelend op de wedstrijd tegen Juventus vrijdag.

"Het is niet meer het Milan dat ik gewend ben. Er is nu teveel onzekerheid. Er is geen project", aldus Ibrahimovic. Gazidis erkende vervolgens dat de club in een transitieperiode zit. "Ja, het klopt, Milan is niet meer wat het geweest was wat betreft succes en financiën." De Zuid-Afrikaan benadrukte echter dat er volop plannen worden gemaakt om een nieuwe succesvolle periode van de club in te luiden.

Italiaanse media speculeren door de frictie over de toekomst van Ibrahimovic. De veteraan wordt ook gelinkt aan het Monza van oud-president Silvio Berlusconi. De eigenaar van de Italiaanse club, gepromoveerd, naar de Serie B, ontkent een naderende deal echter. "Het was een transferdoelwit van ons. Maar vanwege niet-sportieve redenen hebben we onze jacht moeten staken. Maar zeg nooit nooit. We blijven proberen", aldus Berlusconi over Ibrahimovic.