‘Van de Beek twijfelt over toptransfer door nieuwe ontwikkeling’

Donny van de Beek twijfelt of Real Madrid nog wel interesse in hem heeft, zo verzekert Mundo Deportivo. De middenvelder van Ajax wordt al maandenlang gelinkt aan een overstap naar de Koninklijke en alle partijen zouden al akkoord zijn gegaan met een transfer van circa vijftig miljoen euro. Nu Real een 'zeer afwachtende' houding aanneemt, twijfelt de Oranje-international of een transfer naar de Spaanse grootmacht nog gaat plaatsvinden.

Volgens Marca hadden Van de Beek en zijn zaakwaarnemer Guido Albers onlangs een mislukte poging ondernomen om een snelle transfer naar Real te forceren. Volgens de Madrileense sportkrant wilde het kamp-Van de Beek gebruikmaken van de interesse van Manchester United om een overgang naar Spanje te bewerkstelligen. De topclub heeft de transfer echter op de lange baan geschoven. Mundo Deportivo stelt nu vast dat een transfer van Van de Beek naar het Santiago Bernabéu ver weg is.

'Vanwege de nieuwe situatie twijfelt Van de Beek of Real Madrid hem wel echt gaat halen. Hij is nu de andere aanbiedingen aan het bestuderen die hij heeft gekregen. De beste aanbieding komt van Manchester United, dat alles uit de kast haalt. Ze willen hem zo snel mogelijk halen als de transfermarkt weer opengaat. (...) Omdat Real nu geen werk meer maakt van de transfer, twijfelt Van de Beek over de interesse nog echt is', zo klinkt het. Real wil naar verluidt voorlopig geen grote investeringen doen vanwege de coronacrisis. Bovendien denkt Real ook nog aan een transfer van onder anderen Paul Pogba en Eduardo Camavinga.

De Telegraaf meldde eerder dat United zich als kaper op de kust heeft gemeld. The Red Devils hebben zich officieel tot Ajax gewend om te spreken over een overstap van Van de Beek, maar van een akkoord is nog geen sprake. De middenvelder wordt volgens The Times door United getaxeerd op veertig miljoen. De vraag is of Ajax, coronacrisis of niet, daar genoegen mee zal nemen, omdat een dergelijk bedrag minimaal tien miljoen euro van de oorspronkelijke vraagprijs is verwijderd.