Mattijs Manders bevestigt akkoord over miljoenentransfer bij NAC Breda

NAC Breda heeft een bod van AS Monaco op Jan Paul van Hecke geaccepteerd, zo bevestigt Mattijs Manders in gesprek met BN DeStem. De algemeen directeur van de Parel van het Zuiden benadrukt tegelijkertijd dat een transfer nog niet in kannen en kruiken is. Van Hecke is momenteel in onderhandeling met AS Monaco en moet er zelf nog zien uit te komen met de in de Ligue 1 uitkomende club.

“De clubs zijn er onderling uit. Dat klopt”, zegt Manders. De algemeen directeur van NAC wil niks kwijt over de hoogte van het bedrag, maar spreekt van een 'fantastisch bod'. AS Monaco zou naar verluidt iets meer dan twee miljoen euro willen betalen voor Van Hecke. “De speler is nu in onderhandeling met Monaco. Persoonlijk vond ik het nieuws over Van Hecke maandag in de krant wat prematuur, omdat de deal al rond leek te zijn.”

“De transfermarkt is een fragiele business. Op hoofdlijnen zijn NAC en AS Monaco het met elkaar eens, het gaat nu over de invulling en de uitwerking van het akkoord. We zijn nog niet zover dat we morgen de handtekeningen al zetten. Dat kan twee, misschien drie weken duren. In het slechtste geval gaat de transfer zelfs helemaal niet door als de speler er met de club niet uitkomt”, geeft Manders te kennen. Voor Van Hecke zou een vijfjarig contract klaarliggen bij AS Monaco, waar hij volgens eerdere berichten ‘tien tot vijftien keer’ meer kan gaan verdienen.

Zaakwaarnemer Louis Laros wil niks kwijt over de onderhandelingen, maar BN DeStem wijst naar het feit dat hij ook de belangen van John van den Brom behartigt en dat Van Hecke volgend seizoen op huurbasis bij diens werkgever FC Utrecht zou moeten spelen. De Domstedelingen zouden hiervoor dan een huursom aan AS Monaco moeten betalen. Van Hecke brak dit seizoen door in de hoofdmacht van NAC en speelde zestien officiële wedstrijden.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.