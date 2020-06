Sterren uit LaLiga en Premier League scharen zich achter initiatief van Vitesse

Vitesse heeft onlangs het initiatief ‘Motten ze Dan’ gelanceerd, waarmee de Arnhemmers zoveel mogelijk seizoenkaarten hopen te verkopen. De club maakt via de officiële kanalen bekend dat er inmiddels al 2500 seizoenkaarten zijn verlengd. Tegelijkertijd hebben al de nodige spelers met een verleden bij Vitesse hun ‘onvoorwaardelijke steun’ uitgesproken door een seizoenkaart aan te schaffen om de club daarmee ‘door een moeilijke periode heen te helpen’.

“(Oud-)spelers van Vitesse laten hun onvoorwaardelijke steun zien! Een groep (oud-)spelers slaat de handen ineen voor een prachtig initiatief. Zij willen, juist in deze tijd, de club door deze moeilijke periode heen helpen. Samen met hen en onze supporters is een actie gestart waarbij zij seizoenkaarten kopen die ze vervolgens doneren aan Stichting Vitesse Betrokken”, schrijft Vitesse op zijn website. Deze seizoenkaarten worden door Stichting Vitesse Betrokken verdeeld onder ‘gezinnen, supporters en instanties die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn zelf een seizoenkaart te kopen’.

Nemanja Matic (Manchester United), Christian Atsu (Newcastle United), Martin Ödegaard (Real Sociedad), Bryan Linssen, Marc van Hintum, Igor Gluscevic en Paulo Rink hebben reeds een of meerdere seizoenkaarten aangeschaft. Via supportersgroep Vak 212 hebben ook Marco van Ginkel (Chelsea) en Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion) op deze manier hun oude club een steuntje in de rug gegeven. “Dit heeft er in geresulteerd dat dankzij al deze Vitessenaren nu al meer dan honderd seizoenkaarten zijn afgenomen. Petje af! Wij willen alle (oud-)spelers bedanken voor hun steun aan de club!”

De coronacrisis heeft voor Vitesse forse financiële gevolgen. De Arnhemmers vrezen door het stopzetten van het huidige seizoen en de verwachting dat een gedeelte van de komende jaargang zonder publiek moet worden afgewerkt een verlies van zeven miljoen euro te lijden. Om die reden probeerde Vitesse door een rechtszaak tegen de eigenaar van stadion GelreDome een huurverlaging af te dwingen, maar deze eis werd door de kantonrechter in Arnhem van tafel geveegd. Het betekent dat Vitesse in de maanden maart tot en met augustus ‘gewoon’ 180.000 euro per maand dient te betalen.