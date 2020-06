‘Ajax ziet ‘voorzet’ bij Sergiño Dest voorlopig onbeantwoord blijven’

De naam van Sergiño Dest wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. Onder meer Bayern München, Paris Saint-Germain en Barcelona zouden belangstelling hebben voor de negentienjarige vleugelverdediger. Voetbal International meldt dat Ajax Dest langer zou willen behouden met een nieuw contract, maar dat die ‘voorzet’ voorlopig onbeantwoord is gebleven.

De gesprekken tussen Dest en Ajax zijn dan ook nog niet gestart en er wordt gesteld dat die ‘op voorhand kansloos’ zijn. De Amerikaans international heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2022, maar hoopt komende zomer al een stap naar de Europese top te kunnen maken. Geïnteresseerde partijen moeten echter wel op de proppen komen met minimaal 25 miljoen euro om zaken te kunnen doen met Ajax.

Een andere jongeling van Ajax over wie de laatste tijd veelvuldig gespeculeerd wordt, is Ryan Gravenberch. De achttienjarige middenvelder heeft zijn tot 2021 lopende contract voorlopig nog niet verlengd en wordt daardoor gelinkt aan een vertrek, daar er belangstelling zou zijn van onder meer Lazio, AS Roma en AC Milan. De technische staf van Ajax zou veel vertrouwen in Gravenberch hebben en voorziet dat hij volgend seizoen een ‘vooraanstaande rol’ gaat spelen in het elftal van Ajax.

Ajax wil zich komende zomer in ieder geval nog versterken met ‘kwaliteitsaanvaller’, die direct het verschil kan maken op Champions League-niveau. Daarvoor moet er overigens wel eerst een speler verkocht worden. Daar tegenover staat mogelijk het vertrek van Klaas-Jan Huntelaar, die zijn aflopende verbintenis wel kan verlengen, maar te horen heeft gekregen dat ‘zeer waarschijnlijk minder speeltijd krijgt’. Verschillende Eredivisie-clubs, onder wie sc Heerenveen, willen de 36-jarige spits graag binnenhalen.