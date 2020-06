Ronald Koeman waarschuwde Frenkie de Jong: ‘Dan ben je toch anders’

Frenkie de Jong verruilde Ajax afgelopen zomer voor Barcelona. Het was een keuze waar Ronald Koeman zich in kon vinden, maar de bondscoach van Oranje waarschuwde de 23-jarige middenvelder tegelijkertijd voor de verleidingen van de Catalaanse stad. De Jong zegt dat hij er vooralsnog in slaagt om zich voornamelijk te focussen op het voetbal in Barcelona.

“Hij zei me: ‘Iedereen wil in Barcelona bij je op bezoek komen, maar je moet je focussen op het voetbal’. Mijn zaakwaarnemer heeft dat iedereen duidelijk gemaakt, ook tegenover mijn familie. Ze kunnen bij ons zijn, en als ze de stad in willen, dan moeten ze dat doen, maar ik ga niet mee. Soms ga ik mee eten, maar de dag voor een wedstrijd, of op de wedstrijddag zelf, doe ik dat niet. Vaak kunnen ze bij ons slapen, maar als het niet kan, dan weten ze dat ook. Als er mensen in huis zijn, dan ben je toch anders, je wilt er ook voor hen zijn”, zegt De Jong in het boek Van Johan tot Frenkie van Edwin Winkels, waarvan het Algemeen Dagblad een voorpublicatie publiceert.

De stad woog mee in het besluit van De Jong om voor Barcelona te kiezen. “Ik ga uit van het voetbal, dat komt natuurlijk op de eerste plaats. Ik eiste niet dat ze me een basisplaats beloofden, maar ik wilde wel een duidelijk idee hebben van wat ze van me wilden. Alles staat of valt met of je speelt, en hoe je speelt. Als ik geen minuut zou spelen, zou ik de stad ook niet zo leuk vinden. Nu vind ik de stad, de club, alles fantastisch”, stelt de middenvelder. Tegelijkertijd speelde de aanwezigheid van Lionel Messi ook een rol voor De Jong.

“Hij is écht heel goed. Mensen onderschatten het. Als iemand lang de beste is, worden mensen het vaak zat, krijgen ze sympathie voor de underdog. Nadat Messi drie of vier keer de Gouden Bal had gewonnen, was het argument: nu mag weleens een ander winnen. Maar zo is die prijs niet bedoeld, die prijs moet voor de beste voetballer zijn. En dat is hij elk jaar geweest, tot nu toe”, aldus De Jong, die merkt dat Messi in ‘alle aspecten van het spel’ de beste is. “In positie spelen, in afwerken, hij ziet het spel goed, hij is snel, beweeglijk, klein maar supersterk.”

“Wij moeten ons vooral aanpassen aan hem, maar dat is niet moeilijk. Hij biedt zich goed aan en hij speelt je goed aan, het is logisch dat je je dan aan zo iemand aanpast. Hier bij Barça zijn het allemaal spelers van wereldklasse, maar Messi is echt beter dan de rest”, gaat de middenvelder verder. Hij heeft het naar zijn zin in Barcelona en dat heeft mede te maken met de ‘relaxte trainingstijden’. Waar hij zich bij Ajax om 09.00 uur moest melden voor een gezamenlijk ontbijt, wordt hij bij Barcelona om 10.15 uur verwacht.

“De tijden hier zijn zo relaxed. Je staat niet vermoeid op met de wekker, kunt rustig aan doen”, zegt De Jong. “Er zijn ook geen files rond die tijd. Als je op de club wilt ontbijten kan dat, maar het hoeft niet. Als je erover nadenkt, waarom beginnen de clubs in Nederland om 09.00 uur? Het slaat nergens op, want je hebt na de training nog een heel lange dag.”