Sport: Barcelona voert in augustus slechtnieuwsgesprek met ‘el Mosquito’

Barcelona is van zins om Ousmane Dembéle aan het einde van het seizoen te verkopen, zo schrijft Sport. Volgens de zaterdageditie van de meest populaire sportkrant van Catalonië zullen Dembélé en diens zaakwaarnemer in augustus, wanneer het seizoen eropzit, op de burelen van Barcelona het slechte nieuws te horen krijgen. De voormalig recordaankoop van de Catalanen wil echter liever blijven, maar de clubleiding wil niet dat hij nog de resterende twee contractjaren uitdient.

Barcelona en Borussia Dortmund kwamen in de zomer van 2017 een transfersom van 105 miljoen euro overeen, exclusief maximaal 40 miljoen euro aan bonussen. Mede door divers blessureleed, en zijn prijskaartje, kon el Mosquito nimmer aan de torenhoge verwachtingen voldoen. Na nog geen drie complete seizoenen in Catalaanse dienst staat de teller op slechts 74 officiële wedstrijden en 19 doelpunten.

Sport schrijft dat Barcelona wil dat Moussa Sissoko op zoek gaat naar een nieuwe club voor zijn cliënt, al beseft men dat de 23-jarige aanvaller niet heel goed in de markt ligt. Op dit moment is er geen sprake van concrete interesse, ook al wordt hij met clubs als Liverpool, Juventus en Paris Saint-Germain in verband gebracht. Met de verkoop van Dembélé wil Barcelona hoe dan ook inspelen op de financiële schade door de coronacrisis.

Dembélé ging in februari vanwege een hamstringblessure onder het mes in Finland, waar hij zich drie jaar geleden ook al liet opereren. De kans is klein dat de aanvaller dit seizoen in LaLiga nog in actie komt en de hoop van Barcelona is gevestigd op de hervatting van de Champions League in augustus. Een paar goede wedstrijden kunnen de transferwaarde van de Fransman een boost geven, zo schrijft Sport.

Dembélé zal ook zo zijn financiële redenen hebben om langer bij Barcelona te willen blijven. In dienst bij Borussia Dortmund streek hij 2,4 miljoen euro per jaar op en na zijn transfer naar Spanje ging hij liefst twaalf miljoen euro per annum verdienen. Het winnen van een treble levert de aanvaller nog eens een eenmalige bonus van 3,3 miljoen euro op.