Real Madrid weigert verlossend, liefdevol telefoontje richting Ödegaard

Martin Ödegaard twijfelt aan zijn toekomstperspectief bij Real Madrid, zo schrijft Marca vrijdagavond. Volgens de sportkrant krijgt de aanvallende middenvelder nauwelijks bemoedigende signalen vanuit het Santiago Bernabéu. Zinédine Zidane laat niet merken dat hij een belangrijke rol voor Ödegaard ziet weggelegd in zijn toekomstplannen en zelf lijkt de spelmaker daarom een voorkeur te hebben voor een extra seizoen op huurbasis bij Real Sociedad.

Sinds deze jaargang wordt Ödegaard gestald bij Real Sociedad, nadat hij eerder werd verhuurd aan sc Heerenveen en Vitesse. Na zijn komst in Estadio Anoeta groeide hij meteen uit tot basisspeler van de Baskische ploeg. Hij kwam in totaal tot 28 officiële wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 8 assists leverde. Dit seizoen creëerde de jongeling 54 kansen voor zijn ploeg; alleen Lionel Messi (55 voor Barcelona) en José Campaña (58 voor Levante) creëerden er meer. Ödegaard groeide uit tot een van de revelaties van LaLiga.

In principe duurt zijn verhuurperiode tot medio 2021, maar Real Madrid heeft de optie om Ödegaard voortijdig terug te halen. In dat geval zou hij alleen het huidige seizoen afmaken bij Real Sociedad. Marca schreef in april nog dat Real Madrid de ontwikkelingen rondom Luka Modric afwacht. Als de Kroaat géén transfer maakt, zo voorspelde de meest gelezen sportkrant van Spanje, dan zal Ödegaard opnieuw verhuurd worden. Hij zou intern worden gezien als de natuurlijke opvolger van de 34-jarige Modric.

Desondanks zou de club niet laten merken vertrouwen te hebben in Ödegaard. "Het is logisch dat de jongen gewend is geraakt aan het leven buiten Madrid", aldus Marca. "Iedere keer dat hij vraagt naar zijn toekomst, krijgt hij van het antwoordapparaat in het Santiago Bernabéu te horen dat hij morgen kan terugkeren. Het klopt dat de transfermarkt anders wordt dan normaal, en dat de plannen van veel clubs inmiddels de prullenbak in kunnen. Maar als ze écht hadden gewild dat Ödegaard volgend seizoen voor de club zou spelen, dan was het makkelijk. Dan hoefden ze hem dat alleen maar te vertellen."

"Ödegaard heeft twijfels", voegt men eraan toe. "Die twijfels worden veroorzaakt door Real Madrid, dat hem niet opbelt om te zeggen: 'Kom hierheen. Het maakt niet uit welke spelers er al zijn. We houden van je en je gaat belangrijk worden voor de ploeg.' De jongen uit Drammen ziet op dit moment dat Real Madrid er niet in slaagt om spelers kwijt te raken. Hij heeft logischerwijs het gevoel dat hij bij Real Madrid in de rangorde plaats zou nemen achter spelers die in de herfst van hun carrière zitten. Als 21-jarige heb je geen zin om op de bank te kijken naar de ouderen die op het veld staan. Je bent er om te spelen."

Real Madrid wil af van voetballers als Gareth Bale, James Rodríguez en Mariano Díaz, die ondanks een riant salaris om uiteenlopende redenen niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Modric wordt vanwege zijn bijdrage aan de club in de afgelopen acht jaar echter gezien als een 'speciale situatie' en de club zet niet actief in op zijn vertrek. Daarom is de rentree van Ödegaard vooralsnog niet nodig. "In het Anoeta kan Ödegaard spelen, leren en zich belangrijk voelen. Het is niet meer dan logisch dat hij daar nog een jaar wil voetballen."