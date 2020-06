UEFA straft keihard en sluit koploper Turkije uit van Europees voetbal

Trabzonspor heeft zeer slecht nieuws gekregen van de UEFA. De Europese voetbalbond heeft bepaald dat de huidige koploper van de Süper Lig, waar onder anderen aanvaller Bilal Basacikoglu onder contract staat, volgend seizoen niet mag deelnemen aan Europees voetbal, omdat men niet voldeed aan de voorwaarden van een regeling die de club in 2016 overeenkwam met de bond.

Trabzonspor werd vier jaar geleden al gewaarschuwd door de UEFA voor het overtreden van de regels inzake Financial Fair Play. De club zou geschorst worden als het in 2019 nog steeds niet de zaken op orde had. Clubs mogen van de UEFA niet structureel meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt, maar volgens de Europese bond heeft Trabzonspor zich niet aan deze regel gehouden.

Mocht de Turkse topclub dit seizoen alsnog geen Europese plek bemachtigen, dan wordt de straf een jaar later toegepast, mits men dan wel een Europees ticket pakt. Trabzonspor staat momenteel eerste in de Süper Lig met 53 punten uit 26 wedstrijden. Istanbul Basaksehir, Galatasaray en Sivasspor volgen op respectievelijk 53, 50 en 49 punten.