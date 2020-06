Benfica zet streep door David Luiz: ‘David, ben je gek of zo?’

Luís Filipe Vieira erkent dat hij gesprekken met David Luiz heeft gevoerd over een eventuele terugkeer naar Benfica. De voorzitter van de topclub uit Lissabon ziet tegelijkertijd in dat de rentree van de 33-jarige verdediger om financiële redenen een onmogelijke missie is. “Ik heb ook gisteren met David gesproken. We hebben een vader-zoon-relatie”, vertelt Filipe Vieira aan Benfica TV.

“David zat in de auto met zijn zaakwaarnemer. Ze zijn bezig met een contractverlenging bij Arsenal”, verzekert de voorzitter van Benfica. “Hij is iemand die van Benfica houdt, maar hij is ook een professional die veel geld verdient. Wat hij nu verdient, kan Benfica onmogelijk betalen. Wellicht komt er een dag dat hij weg wil. Als hij 35 jaar is en fysiek perfect in orde is, dan zouden we David natuurlijk met open armen verwelkomen.”

“Maar hij verdient nu zeven à acht miljoen euro per jaar. Als hij nu naar Benfica zou terugkeren, zou het een miljoen euro moeten zijn. Als vader zou ik zeggen: ‘David, ben je gek of zo? Je komt niet! Je moet geld verdienen!' Als zijn loopbaan ten einde is, zal niemand meer interesse tonen. Als David vandaag de dag bij Benfica zou terugkeren, zou het tegen die voorwaarden moeten zijn. Anders is hij niet haalbaar.”

Luiz speelde tussen januari 2007 en januari 2011 in het tenue van Benfica, dat de Braziliaan voor 25 miljoen euro aan Chelsea verkocht en zodoende 23,5 miljoen euro winst maakte. Nadien speelde de verdediger ook voor Paris Saint-Germain, keerde hij weer terug naar Chelsea en maakte hij vorig jaar zomer op deadline day van de transferperiode voor negen miljoen euro de overstap naar het Emirates Stadium.

Zaakwaarnemer Kia Joorabchian erkent dat een nieuwe deal bij Arsenal een serieuze optie is. “Hij is heel gelukkig bij Arsenal”, verzekert de belangenbehartiger in gesprek met Sky Sports News. “Hij heeft een ontzettend goede relatie met de trainer en de technisch directeur, met iedereen binnen de club, tot de eigenaar aan toe. Arsenal had een optie, maar die is midden in de coronacrisis verlopen.”

Arsenal wil naar verluidt opnieuw een deal voor één seizoen overeenkomen, maar wél met een lager basissalaris én diverse variabele bonussen, afhankelijk van zijn verrichtingen op het veld. “De kans is groot dat David ook komend seizoen voor Arsenal zal spelen”, erkent Joorabchian. “Hij heeft niet de intentie om de club te verlaten.”