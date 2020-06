‘Er komt overheidssteun voor de Nederlandse voetbalclubs’

De clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie kunnen onder voorwaarden een beroep doen op overheidssteun, zo meldt sportmarketeer Chris Woerts maandagavond in Veronica Inside. De KNVB heeft een tweehonderd pagina's tellend plan ingediend bij de overheid, dat naar de verwachting van Woerts goedgekeurd zal worden.

"Ja, er komt overheidssteun", zegt Woerts in het voetbalpraatprogramma. "Er is een rapport gemaakt voor de overheid van tweehonderd pagina's, met allerlei protocollen erin waaraan clubs moeten voldoen, willen zij gebruik maken van overheidssteun. Om naar Den Haag toe te laten zien als bedrijfstak: wij nemen het serieus, en we komen niet zomaar ons hand ophouden voor gratis geld. Ze hebben er goed over nagedacht."

De hoofdpunten van het plan voor een noodfonds.

In Veronica Inside wordt vervolgens een overzicht getoond met de hoofdpunten van het plan. "De kern van het verhaal is dat ze ongeveer 196 miljoen euro steun vragen", licht Woerts toe. "Dat bedrag wordt alleen gevraagd indien er een heel jaar zonder publiek moet worden gespeeld en alle clubs er gebruik van zouden maken. Er wordt gevraagd om een derde deel als schenking te zien, en twee derde als lening, die binnen vijf jaar terugbetaald moet worden."

Er zijn strenge voorwaarden verbonden aan het aanvragen van financiële steun, waardoor zeker niet alle clubs gebruik zullen maken van het noodfonds, zo legt Woerts uit. "Als je heel veel eigen vermogen hebt en gezond bent, kun je geen gebruik maken van de regeling. Je mag geen bonussen of dividend uitkeren. Het heikele punt is nog wel de transferinkomsten. Je kunt moeilijk overheidssteun vragen als je winst maakt op spelersverkopen. Daar zitten clubs over in dubio, wat ze moeten doen."

"Maar er zullen clubs gebruik van maken, omdat ze het moeilijk krijgen. In de Keuken Kampioen Divisie, maar zeker ook in de Eredivisie. Zonder inkomsten gaat het gewoon niet", vervolgt de sportmarketeer, die weet dat Ajax, PSV, Feyenoord en AZ sowieso geen beroep zullen doen op overheidssteun. Ook clubs die de verwachting hebben binnenkort transferinkomsten te genereren, wachten volgens Woerts nog af. Het noodplan staat overigens los van het solidariteitsfonds, dat opgezet wordt door de top vier.