‘Ambitieus Galatasaray blaast interesse in Ajax-middenvelder nieuw leven in’

Galatasaray is wederom in de markt voor Razvan Marin, zo verzekert het Turkse medium Fotomac. De Roemeense middenvelder stond in 2017 ook al in de belangstelling van de Turkse topclub, maar hij koos destijds voor het avontuur bij Standard Luik. Marin beschikt bij Ajax over een doorlopend contract tot de zomer van 2024, al lijkt het niet waarschijnlijk dat hij op korte termijn over een basisplaats beschikt.

De mogelijkheden om Marin deze zomer naar Turkije te halen worden momenteel onderzocht door Galatasaray, dat van plan is om de selectie flink te renoveren. De verwachting is dat met name dure spelers in de uitverkoop worden gedaan, om zo de financiële huishouding op orde te brengen. Bovengenoemd medium meldt voorts dat Marin wel oren zou hebben naar een vertrek bij Ajax, al is het nog niet duidelijk wat Galatasaray hem te bieden heeft. Beide clubs deden eerder dit jaar al zaken toen Ryan Babel op huurbasis bij Ajax terugkeerde.

Het is niet de eerste keer dat Marin in verband wordt gebracht met een transfer. De middenvelder, die in de pikorde bij Ajax lijkt te zijn voorbijgestreefd door Ryan Gravenberch en Carel Eiting, werd in de afgelopen maanden tot tweemaal toe genoemd als mogelijke aanwinst van Club Brugge. De Belgische kampioen zou vijftien miljoen euro over hebben gehad voor Marin, al kwam een transfer, mede door de aanhoudende coronacrisis, niet van de grond.

Uit een recent interview op de Instagram-pagina van Ajax bleek dat Marin nog voldoende ambities heeft in Amsterdam, ondanks de geruchten over een transfer. "Ik wil heel graag basisspeler worden bij Ajax. Als ik het dan hier goed doe, zou ik graag de stap willen maken naar een Europese topclub." De middenvelder hoopt dat wel dat trainer Erik ten Hag hem na de zomerstop op een andere manier gebruikt. "Ik denk dat ik het beste tot mijn recht kom op de ‘nummer 8-positie.’ Bij Ajax speel ik vaak kort voor de verdediging, maar ik denk dat ik beter ben als dynamische middenvelder." Marin kwam voor de coronacrisis tot zeventien wedstrijden in het shirt van Ajax, met twee assists als resultaat. De miljoenenaankoop van vorig jaar zomer wist nog niet te scoren voor de Amsterdamse club.