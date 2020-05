Zaterdag, 30 Mei 2020

PSG legt bod van zestig miljoen euro neer in Rome

Arsenal is ervan overtuigd dat Bukayo Saka een nieuw contract gaat ondertekenen. De geïmproviseerde linksback van achttien jaar wordt in de gaten gehouden door clubs als Liverpool en Valencia. (The Sun)

Samu Chukwueze is een van de voetballers die Chelsea op het oog heeft voor de flanken. De aanvaller annex Nigeriaans international van Villarreal is bovendien veel goedkoper dan bijvoorbeeld Jadon Sancho van Borussia Dortmund. (AS)

Paris Saint-Germain heeft een bod van zestig miljoen euro op Sergej Milinkovic-Savic uitgebracht. Lazio zal het bod zeer waarschijnlijk verwerpen, daar men minimaal zeventig miljoen euro wil ontvangen. (Corriere dello Sport) Lazio zal het bod zeer waarschijnlijk verwerpen, daar men minimaal zeventig miljoen euro wil ontvangen.

In navolging van AS Roma heeft nu ook Juventus interesse in de bijna transfervrije Pedro van Chelsea. Maurizio Sarri voelt veel voor een hereniging met de Spanjaard, die daar net zo over denkt. (Corriere dello Sport)

Napoli en Piotr Zielinski hebben eindelijk een akkoord over een nieuw contract. Onder de nieuwe voorwaarden tot medio 2024 gaat de middenvelder 4,5 miljoen euro per jaar verdienen, exclusief bonussen. (Sky Italia)