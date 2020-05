De allerbeste spelers van 2010-20: België (5) troeft Nederland (4) nipt af

In de afgelopen tien jaar hebben voetbalfans kunnen smullen van epische confrontaties, schitterende passeerbewegingen en memorabele doelpunten. Veel topvoetballers van over de hele wereld hebben zich vanaf 2010 in de harten van de supporters geschoten, met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi als grootste blikvangers. Het Engelse GiveMeSport heeft de honderd beste spelers van 2010 tot 2020 op een rijtje gezet. Ook Nederland levert enkele spelers af, met eervolle vermeldingen op plekken 44, 41, 33 en 13.

Nederland is met vier spelers aardig vertegenwoordigd in de lijst. Waar landen als Oostenrijk, Polen, Slovenië, Tsjechië, Wales, Zweden, Chili, Costa Rica, Egypte, Kameroen, Gabon en Senegal met hun sterspelers één keer worden genoemd, is Spanje met liefst achttien spelers de overduidelijke hofleverancier. Duitsland (10x), Engeland (9x), Frankrijk (8x), Brazilië (7x), Italië (7x), Argentinië (6x) en België (5x) volgen op gepaste afstand. Andrés Iniesta vormt met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi het podium.



De 100 beste spelers van 2010-2020

100. Jamie Vardy (Engeland)

99. Keylor Navas (Costa Rica)

98. Fernando Torres (Spanje)

97. James Rodríguez (Colombia)

96. Rio Ferdinand (Engeland)

95. Marco Reus (Duitsland)

De legende van Borussia Dortmund zou hoger op deze lijst hebben gestaan als hij in de zomer van 2014, toen Duitsland het WK in Brazilië won, niet voor de zoveelste keer in zijn carrière geveld was door een blessure. De routinier is twee keer uitgeroepen tot Beste Speler van het Duitse voetbal (Duitse spelers of spelers die in Duitsland actief zijn). Reus heeft nooit een landstitel mogen vieren met zijn geliefde Dortmund, maar wist met de club wel beslag te leggen op zowel de beker (2017) als de Duitse Supercup (2013, 2014, 2019).

Nagenieten: Borussia Dortmund-aanvoerder Marco Reus

94. Mario Mandzukic (Kroatië)

93. Branislav Ivanovic (Servië)

92. Roberto Firmino (Brazilië)

91. Andrea Barzagli (Italië)

90. Ashley Cole (Engeland)

89. Maicon (Brazilië)

88. Jan Oblak (Slovenië)

87. Miroslav Klose (Duitsland)

86. Daniele De Rossi (Italië)

85. Didier Drogba (Ivoorkust)

84. Alisson Becker (Brazilië)

83. Samuel Eto'o (Kameroen)

82. Romelu Lukaku (België)

Lukaku is niet beter dan meervoudig Champions League-winnaar Samuel Eto'o, zo benadrukt GiveMeSport. De huidige spits van Internazionale heeft sinds 2010 echter wel 'veel consistenter' gepresteerd dan Eto'o. De 27-jarige Belg is met 52 goals in 84 interlands topscorer van België aller tijden, met een ruime voorsprong op nummer twee Eden Hazard (32 goals). Net als tijdens zijn dienstverband bij Manchester United is Lukaku op schot bij zijn nieuwe werkgever Inter, met dit seizoen 23 doelpunten in 35 wedstrijden.

81. Antonio Di Natale (Italië)

80. David Alaba (Oostenrijk)

79. Hugo Lloris (Frankrijk)

78. Carlos Tévez (Argentinië)

77. Diego Forlán (Uruguay)

76. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

75. Javier Mascherano (Argentinië)

74. Thiago Alcántara (Spanje)

73. Thiago Silva (Brazilië)

72. Dani Carvajal (Spanje)

71. Paul Pogba (Frankrijk)

Als Pogba in de afgelopen jaren steevast zo goed had gespeeld als op het WK van 2018, dan zou de middenvelder in de top 20 van deze lijst zijn terechtgekomen. De wereldkampioen kan zijn draai echter maar niet vinden bij Manchester United, dat sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson een zoekende grootmacht blijft. De kans is aanwezig dat de Fransman deze zomer terugkeert bij Juventus, waar hij vanaf 2012 vier seizoenen actief was. In Turijn won Pogba acht prijzen, waaronder vier keer de Scudetto.

70. Diego Costa (Spanje)

69. Sadio Mané (Senegal)

68. Pepe (Portugal)

67. Petr Cech (Tsjechië)

66. Vincent Kompany (België)

65. Jérôme Boateng (Duitsland)

64. Steven Gerrard (Engeland)

63. Yaya Touré (Ivoorkust)

62. Raphaël Varane (Frankrijk)

61. Raheem Sterling (Engeland)

60. Thibaut Courtois (België)

59. John Terry (Engeland)

58. Mats Hummels (Duitsland)

Mede door het gewonnen WK van 2014 staat Hummels hoger genoteerd dan Chelsea-icoon John Terry, die met vijf landstitels en de winst van de Champions League in 2012 ook een verdienstelijke plek in deze lijst heeft gekregen. Hummels werd lange tijd gezien als een van de beste centrumverdedigers ter wereld. De zeventigvoudig international heeft een volle prijzenkast, met onder meer zes Bundesliga-titels, behaald met Bayern München en Borussia Dortmund.

57. Frank Lampard (Engeland)

56. Thomas Müller (Duitsland)

55. Cesc Fàbregas (Spanje)

54. Harry Kane (Engeland)

53. Nemanja Vidic (Servië)

52. Leonardo Bonucci (Italië)

51. Radamel Falcao (Colombia)

50. Diego Godín (Uruguay)

49. Kevin De Bruyne (België)

48. Ángel Di María (Argentinië)

47. David Villa (Spanje)

46. Mohamed Salah (Egypte)

45. Alexis Sánchez (Chili)

44. Wesley Sneijder (Nederland)

Sneijder is de laagst geklasseerde Nederlander in deze lijst, onder andere omdat de oud-middenvelder na zijn topjaar 2010 nooit meer een dergelijk niveau aantikte. In het seizoen 2009/10 pakte de voormalig spelmaker met het Internazionale van trainer José Mourinho de treble, terwijl hij in de zomer van 2010 het Nederlands elftal met vijf doelpunten naar de WK-finale leidde. De recordinternational van Oranje werd in 2010 zelfs getipt als Ballon d'Or-winnaar, maar de Nederlander werd uiteindelijk vierde in de verkiezing achter Xavi, Andrés Iniesta en nummer één Lionel Messi.

43. Pedro (Spanje)

42. Wayne Rooney (Engeland)

41. Robin van Persie (Nederland)

Van Persie schitterde jarenlang bij Arsenal, maar pas na zijn gevoelige overstap naar Manchester United in de zomer van 2012 kon hij beslag leggen op de Premier League-titel (2013). In 2012 en 2013 werd de oud-spits tot topscorer van de koningsklasse van het Engelse voetbal gekroond met respectievelijk 30 en 26 treffers. Van Persie was daarnaast de vaste spits van het Nederlands elftal. De voormalig Feyenoorder is uitgegroeid tot all-time topscorer van Oranje met 52 doelpunten in 102 interlands.

40. Gareth Bale (Wales)

39. Giorgio Chiellini (Italië)

38. Gonzalo Higuaín (Argentinië)

37. David de Gea (Spanje)

36. Bastian Schweinsteiger (Duitsland)

35. Edinson Cavani (Uruguay)

34. Mesut Özil (Duitsland)

33. Virgil van Dijk (Nederland)

De 28-jarige verdediger van Liverpool speelt pas sinds begin 2018 bij de Europese top, maar de impact van de stopper bij zowel the Reds als Oranje is dermate groot dat hij volgens GiveMeSport een hogere notering heeft verdiend dan onder anderen Sneijder en Van Persie. Sinds de komst van Van Dijk is de defensie van Liverpool met sprongen vooruit gegaan. De Champions League-winnaar van 2019 werd drie keer landskampioen met het Schotse Celtic en zal ook hoogstwaarschijnlijk de titel gaan vieren met Liverpool wanneer het seizoen wordt hervat.

32. Kylian Mbappé (Frankrijk)

31. Jordi Alba (Spanje)

30. N'Golo Kanté (Frankrijk)

29. Eden Hazard (België)

28. David Silva (Spanje)

27. Toni Kroos (Duitsland)

26. Antoine Griezmann (Frankrijk)

25. Iker Casillas (Spanje)

24. Xabi Alonso (Spanje)

23. Philipp Lahm (Duitsland)

22. Sergio Agüero (Argentinië)

21. Franck Ribéry (Frankrijk)

20. Manuel Neuer (Duitsland)

19. Andrea Pirlo (Italië)

18. Carles Puyol (Spanje)

17. Zlatan Ibrahimovic (Zweden)

16. Marcelo (Brazilië)

15. Sergio Busquets (Spanje)

14. Gianluigi Buffon (Italië)

13. Arjen Robben (Nederland)

Robben was net als Sneijder een van de grootste, zo niet de grootste ster van het WK van 2010. Ook in 2014 op het mondiale eindtoernooi in Brazilië pakte de voormalig buitenspeler de hoofdrol met onnavolgbare dribbels. In clubverband groeide Robben uit tot legende van Bayern München. In tien jaar tijd werd de Nederlander acht keer landskampioen met der Rekordmeister. Het absolute hoogtepunt voor Robben was de gewonnen Champions League-finale van 2013. De Nederlander was in het duel met Borussia Dortmund vlak voor het eindsignaal verantwoordelijk voor de beslissende treffer: 1-2.

12. Karim Benzema (Frankrijk)

11. Gerard Piqué (Spanje)

10. Luka Modric (Kroatië)

9. Robert Lewandowski (Polen)

8. Sergio Ramos (Spanje)

7. Luis Suárez (Uruguay)

6. Dani Alves (Brazilië)

5. Neymar (Brazilië)

4. Xavi (Spanje)

De voormalig maestro van Barcelona moet nog drie andere topspelers voor zich dulden in deze lijst. De oud-middenvelder vormde met onder anderen Andrés Iniesta een memorabel middenrif van de Catalaanse topclub. De 133-voudig Spaans international finishte drie keer op het podium bij de Ballon d'Or-verkiezing (2009, 2010, 2011), maar kon de felbegeerde prijs nooit mee naar huis nemen. De voormalig kampioen van Europa (2008, 2012) en de wereld (2010) won acht landstitels en vier Champions League-bekers met Barcelona.

3. Andrés Iniesta (Spanje)

2. Cristiano Ronaldo (Portugal)

1. Lionel Messi (Argentinië)