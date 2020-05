Feyenoord vangt bot ondanks ‘hele goede gesprekken’: ‘Ambities liggen elders’

Alfons Groenendijk heeft bedankt voor de functie van trainer van Feyenoord Onder-21. De momenteel clubloze oefenmeester, die in december vorig jaar opstapte bij ADO Den Haag, aast namelijk op een baan als hoofdtrainer in de Eredivisie of het buitenland. Groenendijk was de laatste weken nadrukkelijk in beeld bij de clubleiding van Feyenoord, maar een samenwerking op korte termijn zit er dus niet in.

"Ik heb hele goede gesprekken gehad met technisch directeur Frank Arnesen en was ook gevleid dat zo'n mooie club mij wilde hebben", benadrukt Groenendijk woensdag in een reactie aan RTV Rijnmond. "Maar op dit moment liggen mijn ambities bij het hoofdtrainerschap van een club op het hoogste niveau." Het is niet ondenkbaar dat de voormalig coach van onder meer Willem II, Jong Ajax en Excelsior in 2021 alsnog zijn entree maakt bij Feyenoord.

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, wist maandag in Veronica Inside te melden dat Groenendijk met ingang van het seizoen 2021/22 mogelijk als assistent zal fungeren van de beoogde nieuwe hoofdtrainer Dirk Kuyt. Het tweetal speelde vroeger samen bij FC Utrecht en is al jarenlang bevriend. Daarnaast zou Henke Larsson als assistent-trainer terugkeren in De Kuip, terwijl John de Wolf, de huidige rechterhand van Dick Advocaat, deel blijft uitmaken van de technische staf van Feyenoord. Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Kuyt, vindt de berichtgeving echter wat voorbarig. "Ik ontken niet dat die namen wel eens gevallen zijn, maar dat is niet recent. Binnen Feyenoord heeft iemand doelbewust deze namen gelekt, maar er is niets concreets", zo stelt hij woensdag in gesprek met bovengenoemde regionale zender.

Arnesen gebruikt de komende periode om een geschikte kandidaat te vinden voor het trainerschap bij Feyenoord, terwijl de technisch directeur van Feyenoord tevens blijft zoeken naar een vervanger van de naar FC Cincinnati vertrokken Said Bakkati. Laatstgenoemde gaat bij de Amerikaanse club opnieuw samenwerken met Jaap Stam, die vorig jaar oktober vertrok bij Feyenoord. Volgens RTV Rijnmond is onder meer Zeljko Petrovic in beeld als opvolger van Bakkati. Petrovic werkte in het seizoen 2004/05 al als assistent-trainer in Rotterdam-Zuid, onder toenmalig hoofdcoach Ruud Gullit.