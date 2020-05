‘Engelse clubs verdringen zich om handtekening clubloze Van la Parra’

Rajiv van la Parra keert mogelijk op korte termijn terug in Engeland, want volgens de Daily Mail staat de 28-jarige vleugelaanvaller in de belangstelling van Norwich City en Swansea City, dat uitkomt in de Championship. De voormalig speler van onder meer sc Heerenveen is clubloos na zijn vertrek bij Rode Ster Belgrado in maart en derhalve gratis op te halen voor geïnteresseerde clubs.

Rode Ster Belgrado wist Van la Parra vorig jaar augustus voor 1,2 miljoen euro binnen te halen, maar zijn verblijf aldaar bleef beperkt tot ruim een half jaar. In april namen beide partijen afscheid van elkaar en volgens verschillende media in Servië waren financiële problemen hier de oorzaak van. De aanvaller kwam tot elf optredens namens Rode Ster Belgrado, inclusief vijf in de Champions League. In de groepsfase van het miljardenbal waren onder meer Bayern München en Tottenham Hotspur de tegenstander.

Van la Parra heeft nog steeds een goede reputatie in Engeland, zo weet de Daily Mail voorts te melden. De voormalig international van Jong Oranje, met vijf caps achter zijn naam staan, speelde eerder voor Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town en Middlesbrough. Met Huddersfield dwong hij in 2017 promotie af naar de Premier League. Daarnaast wordt benadrukt dat Van la Parra een aantrekkelijke optie is, daar er geen transfersom hoeft te worden neergelegd.

Naar verluidt staat Van la Parra ook op de lijstjes van Championship-clubs Blackburn Rovers, Queens Park Rangers en Millwall. Mocht de buitenspeler voor Swansea kiezen, dan komt hij landgenoten Mike van der Hoorn en Erwin Mulder tegen. Bij een keuze voor Norwich wordt de vleugelaanvaller met ingang van komend seizoen ploeggenoot van Tim Krul.