Almere City strikt aanvaller die vorig jaar nog 2,7 miljoen euro opleverde

Maandag, 21 augustus 2023 om 13:25 • Wessel Antes

Yoann Cathline maakt het seizoen op huurbasis af voor Almere City, zo laat de promovendus weten via de officiële kanalen. De 21-jarige Franse jeugdinternational komt tijdelijk over van FC Lorient, dat vorige zomer 2,7 miljoen euro betaalde voor zijn diensten aan EA Guingamp. Voor de club uit de Ligue 1 kwam de buitenspeler in het afgelopen seizoen tot 26 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assist. Bij Lorient ligt Cathline nog tot medio 2027 vast. Almere heeft geen koopoptie bedongen in het huurcontract.

Almere maakt de transfer wereldkundig middels een fraai filmpje met een Frans tintje, dat is opgenomen bij Restaurant BOUTIQ op de Grote Markt in Almere Centrum. De club omschrijft Cathline als een veelzijdige aanvaller die zowel op de linker- als rechterflank goed uit de voeten kan. Cathline speelde in totaal acht jeugdinterlands voor Frankrijk Onder 20, waarin hij twee treffers liet noteren.

Technisch manager Johan Hansma laat weten tevreden te zijn over zijn aanwinst. “Yoann is een snelle, wendbare buitenspeler met diepte en creativiteit. De komst van Yoann biedt ons meerdere aanvallende mogelijkheden.” Cathline brak in het seizoen 2021/22 door bij Guingamp, waarna hij vorige zomer werd overgenomen door Lorient. In zijn eerste seizoen voor die club kwam de rechtspoot 1.325 speelminuten in actie. Cathline gaat nu vlieguren maken in het Yanmar Stadion.

Bij Almere gaat Cathline concurreren met buitenspelers Anthony Limbombe, Faiz Mattoir, Rajiv van La Parra en Bradly van Hoeven. De promovendus is onder leiding van trainer Alex Pastoor slecht begonnen aan het nieuwe seizoen. In de eerste thuiswedstrijd vorige week ging Almere met 1-4 onderuit tegen FC Twente, terwijl afgelopen weekend Fortuna Sittard met 2-1 te sterk was. Komend weekend reizen de Almeerders af naar Rotterdam-Zuid, waar een duel in De Kuip met landskampioen Feyenoord wacht.