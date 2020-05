‘Ook met die vergelijking met Frenkie de Jong ben ik helemaal klaar’

Willem II maakte onlangs bekend dat het contract van de talentvolle middenvelder Rick Zuijderwijk met twee jaar is verlengd. Pas een jaar nadat de negentienjarige speler zijn eerste contract tekende, kwam de clubleiding met een verbeterd voorstel. De Bredanaar hoopt eerst naam te maken bij zijn huidige club, alvorens hij een stap omhoog maakt.

Net als Virgil van Dijk komt Zuijderwijk uit Breda en is hij opgeleid bij Willem II. Waar de Liverpool-verdediger het eerste elftal van de Tilburgers niet haalde, hoopt Zuijderwijk dat wel te doen. “Willem II heeft me dit seizoen bij de selectie van het eerste elftal gehaald. Als je eenmaal zover bent dan wil je er ook doorbreken”, vertelt hij aan het Brabants Dagblad. “Natuurlijk ken ik het verhaal van Van Dijk. Het accent ligt toch vaak op spelers die eerder zijn weggegaan. Ik wil bij Willem II eerst naam maken in het eerste elftal.”

De teller van Zuijderwijk in de Eredivisie staat op twee invalbeurten. “Ik heb er alvast een beetje aan kunnen proeven. Zo zie ik het”, vervolgt hij. Het talent zegt te moeten wennen aan het spelen in volle stadions en het fysieke aspect van de competitie. "Daar heb ik de afgelopen maanden met krachttrainingen hard aan gewerkt. Ik ben tevreden dat ik, mede dankzij een speciaal programma van fysiektrainer Chima Onyeike, veel sterker geworden ben. Ik heb meer spiermassa in mijn benen en mijn bovenlichaam. Je ziet het bijna niet, maar ik ben drie kilo zwaarder. Ik voel de kracht.”

Trainer Adrie Koster beschikt met Mike Trésor Ndayishimiye over een goede nummer tien. Zuijderwijk denkt niet dat hij met hem gaat concurreren. “Ik ben nooit een echte nummer tien geweest. In Onder-19 speelden we met de punt naar achteren en was ik een van de twee voorste middenvelders. Ik richt me op de posities zes of acht. In detail is daar met de club niet over gesproken. Ze hebben veel vertrouwen in mij. Dat is voor mij nu genoeg. Ik hoop veel te spelen. Dat is de reden dat ik mijn contract open heb laten breken.”

Eerder dit jaar werd Zuijderwijk gelinkt aan Barcelona. Het is bij een gerucht gebleven, want hij hoorde niets vanuit Catalonië. “De mensen onthouden dat er ooit een bericht is geweest waarin ik met Barcelona in verband werd gebracht. Ze beginnen er altijd over. Ook met die vergelijking met Frenkie de Jong ben ik helemaal klaar. Ik ga mijn eigen weg en ben er voorlopig heel tevreden mee”, besluit hij.