BILD en Badische Zeitung zijn lyrisch na optreden van doelwit van Ajax

Alexander Schwolow heeft dinsdagavond een ijzersterke wedstrijd gekeept voor SC Freiburg op bezoek bij Eintracht Frankfurt. De door Ajax gevolgde doelman incasseerde weliswaar drie doelpunten, maar leverde ook dertien reddingen: een seizoensrecord in de Bundesliga. Mede door zijn optreden hield Freiburg een punt over aan het spektakelstuk (3-3), ondanks dat Frankfurt duidelijk de bovenliggende partij was.

Frankfurt had een dramatische reeks achter de rug met vijf opeenvolgende nederlagen. De nummer veertien van de Bundesliga kwam na 27 minuten op achterstand tegen Freiburg door een treffer van Vincenzo Grifo, waarna André Silva de stand in minuut 35 gelijktrok. Die treffer viel Schwolow niet aan te rekenen: de keeper pareerde de eerste inzet van Daichi Kamada, maar vervolgens caramboleerde de bal via Robin Koch op het hoofd van Silva. Zodoende werd 1-1 de ruststand in de Commerzbank-Arena.

Direct na de onderbreking pareerde Schwolow poging na poging van Frankfurt. In een tijdsbestek van drie minuten, tussen minuut 53 en 56, lag hij driemaal in de weg. Met zijn voet voorkwam hij een doelpunt van Kamada vanaf de rand van het strafschopgebied; vervolgens keerde hij een kopbal van Silva en een schot van Martin Hinteregger. Na zijn reddingen wist Freiburg wel tweemaal te scoren, waardoor de bezoekers op een 1-3 voorsprong kwamen.

De regionale krant Badische Zeitung noemt het optreden van Schwolow 'meesterlijk'. Met zijn 'sensationele reddingen' groeide hij uit tot man van de wedstrijd, schrijft men in het wedstrijdverslag. "Aanvankelijk had hij weinig te doen, en hij kon weinig doen aan de 1-1 van Frankfurt. Daarna verdedigde hij de 1-1 stand voor de pauze. Na de rust maakte hij de fouten van zijn ploeggenoten in de voorhoede goed."

Toch kon de nummer zeven van de Bundesliga de overwinning niet veiligstellen. Elf minuten voor tijd stuntelde Koch in het strafschopgebied in een duel met Kamada, die voor de 2-3 zorgde. De gelijkmaker kwam van Timothy Chandler, na een voorzet van Filip Kostic vanaf de linkerflank. Evenwel krijgt Schwolow ook in BILD de nodige lof. "Eintracht miste na de 1-1 meerdere kansen om de voorsprong te pakken. Keer op keer lag de sterk keepende Schwolow in de weg", schrijft de meest gelezen krant van Duitsland. Kicker stelt boven het wedstrijdverslag dat Schwolow 'een punt redde' voor Freiburg.

Hetzelfde sportblad bracht de 27-jarige sluitpost uit Polen vrijdag nog in verband met Ajax. Volgens het belangrijkste voetbaltijdschrift van Duitsland is de doelman van Freiburg zowel bij de club uit Amsterdam als Benfica in beeld. In het nog twee jaar doorlopende contract van Schwolow is volgens Kicker een transferclausule van acht miljoen euro opgenomen. Ajax houdt serieus rekening met een vertrek van André Onana, terwijl Benfica in eenzelfde situatie verkeert. Eerste doelman Odysseas Vlachodimos geniet interesse van buitenlandse clubs als Newcastle United.