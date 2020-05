Ajax jaagt op ‘type-Neuer of -Ter Stegen’: Stoïcijns en een goede leeftijd'

Volgens Kicker zit Ajax samen met Benfica achter Alexander Schwolow aan. De 27-jarige sluitpost zou bij SC Freiburg een transferclausule in zijn contract hebben, waardoor hij voor een bedrag van acht miljoen euro op te pikken is. Youri Mulder zegt in het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport dat Schwolow een goede aankoop zou zijn voor Ajax.

“Ik denk het wel, dat is een goede keeper. Freiburg staat goed, op de zevende plek, en doet nog mee om de Champions League-plaatsen. Je kan hem een beetje vergelijken met Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen en Alexander Nübel. Het is zo’n soort type keeper. Hij is stoïcijns, goed met zijn voeten en heeft een goede leeftijd. Die van Anderlecht waar ze achteraan zitten, Hendrik Van Crombrugge, is even oud”, zegt Mulder, die tussen 1993 en 2002 voor Schalke 04 speelde.

Overigens komen er vrijdag vanuit Spanje andere berichten. Marca schrijft namelijk dat Ajax de situatie rond Jasper Cillessen bij Valencia nauwlettend in de gaten houdt. De Spaanse club zou de 31-jarige doelman van de hand willen doen vanwege de huidige financiële situatie. Er wordt overigens voorspeld dat Valencia in de huidige situatie niet meer dan 25 miljoen euro gaat vangen voor Cillessen. Het lijkt uitgesloten dat Ajax een dergelijk bedrag gaat toucheren om de doelman van Oranje terug te halen naar Amsterdam.

Marca stelt dat Ajax met Hendrik Van Crombrugge van Anderlecht en Marco Bizot van AZ nog twee mogelijke opvolgers voor André Onana in het vizier heeft. Dat Bizot genoemd wordt door de Spaanse sportkrant, is enigszins opvallend. De 29-jarige doelman van AZ werd eerder nog niet gelinkt aan de Amsterdammers. Het ligt overigens voor de hand dat Ajax pas kan handelen als Onana verkocht wordt en daar ziet het voorlopig nog niet naar uit.

De sluitpost uit Kameroen heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Ajax, dat voorlopig nog altijd veertig miljoen wenst te ontvangen. Barcelona werd een tijdlang genoemd als mogelijke bestemming voor Onana, maar Mundo Deportivo wist eerder deze week te melden dat reservedoelman Neto niet wenst te vertrekken bij de Catalanen. Ook Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain zouden in de markt zijn voor Onana. Bruno Varela verlaat Ajax komende zomer in ieder geval wel, want de optie tot koop in de huurovereenkomst met Benfica werd niet geactiveerd.