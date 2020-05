MUST SEE: De WAG 2020 en andere voetbalvrouwen die de FHM500 haalden!

Het moment is eindelijk daar! FHM heeft de lijst met de mooiste vrouwen van Nederland, de FHM500 bekendgemaakt. Ook dit jaar heeft Voetbalzone weer een duit in het zakje gedaan en de fijnste voetbalvrouwen, naar Britse traditie de zogeheten WAGs (wives and girlfriends), op een rijtje gezet. Hoewel Sylvie Meis (#88), Yasmin Verheijen (#32), Monica Geuze (#11) en Yolanthe Cabau (#3) in de afgelopen jaren verloren zijn gegaan voor het gilde, bleef er gelukkig nog genoeg over om uit de kiezen. Kijk zelf maar!



#488 Céline Schols Céline is sinds haar deelname in WAGs een favorietje van VZ: natuurlijk, aantrekkelijk en heerlijk bijdehand. Vriendlief Joost van Aken wordt dit seizoen verhuurd aan VfL Osnabrück, maar Céline liet er al in een eerder stadium geen onduidelijkheid over bestaan dat Duitsland niet het land van haar voorkeur was en dus bleef zij lekker in Almere.









#452 Emma Heesters Emma voldoet met haar ruim driehonderdduizend volgers op Instagram ruimschoots aan de drempelwaarde van influencer met invloed. De zangeres timmerde het afgelopen jaar lekker aan de weg met twee hitnoteringen in die andere bekende lijst. Op de valreep sloeg ze ook nog even zesvoudig Oranje-international Wesley Hoedt aan de haak. Prima koppel zeggen wij. Emma, heb jij toevallig volgend jaar ergens een gaatje voor deelname aan een nieuw seizoen WAGs?





#445 Fresia Cousiño Arias

#397 Martine van Duijvenbode

#321 Estavana Polman

#312 Puck Erentreich

#296 Dani ter Stegen

#231 Marrit Nicolai

#222 Debbie Dhillon

#193 Annelot van Rhijn

Vriendin vanFresia Cousiño Arias krijgt dit jaar voor het eerst een plekje in de lijst. Hoewel er, ondanks verwoede pogingen, vooralsnog geen enkele voetballer in geslaagd is de kroonprinses van FOX Sports aan de haak te slaan, is ze voor menig voetballiefhebber een reden om de meest geestdodende Eredivisie-wedstrijden tot het eind uit te zitten, dus we noemen d'r toch even in dit illustere rijtje.Martine hebben we al een poosje op de korrel, maar meisje Van Duijvenbode doet er alles aan om niet bekend te staan als 'de vriendin van', dus wij zullen de naam van haar voetballer hier niet noemen. Samen hebben ze een zoontje met de naam Tygo. Dat heeft die Feyenoord er met rugnummer 6 en heel behoorlijke schaar uitstekend voor elkaar!Rafael van der Vaart, een man om te benijden. Speelde voor clubs als Ajax, Hamburger SV, Tottenham Hotspur en Real Madrid, en heeft ook bij Oranje de nodige staat van dienst. Trouwde met Sylvie Meis toen ze nog chique was en ruilde haar net op tijd in voor natural beauty Estavana. Deze vijftien jaar jongere handbalkoningin is opnieuw in de lijst met de vijfhonderd mooisten te vinden. Kan Rafael uiteindelijk toch een keer tevreden zijn over een wissel.Puck zou eigenlijk haar opwachting maken in dit seizoen van WAG 2020. De coronacrisis gooide echter roet in het eten en de vriendin van Rick van Drongelen vond het leuker om ons een keer in hun thuishavenstad te ontvangen. Vanzelfsprekend hebben wij er ook geen bezwaar tegen een bezoekje bij het nieuwe Nederlandse glamourkoppel van Hamburg.Er ging een schok door de redactie toen we er plots achter kwamen dat de Duitse doelman van Barcelona een Nederlandse vrouw heeft: Daniela! Nadat we een paar collega’s noodgedwongen moesten laten gaan in verband met ernstige nalatigheid, hebben we haar hoog op ons lijstje gezet met favoriete WAGs; net alstrouwens.Marrit Nicolai, wat een verrassing is zij! We moesten lullen als Brugman om haar mee te laten doen aan WAG 2020, maar toen ze eenmaal om was ging ze ook echt all-in en nam geen blad voor de mond. Zelden is er op de redactie met zoveel lovende woorden gesproken over een deelneemster en we zijn blij dat ze weer een mooie plek in de lijst heeft gekregen. Oja, word je binnenkort vader en heb je nog niets attents gedaan voor de aanstaande moeder van je kinderen? Scoor dan maximale kudo’s en schaf haar boek #noexcuses voor d’r aan.Voormalig Hollands Next Top Model- finaliste Debbie bemachtigt dit jaar voor het eerst een plek in de FHM 500. Ze is al sinds haar jeugd samen met profvoetballer Gino van Kessel. Even om het geheugen op te frissen: de aanvaller kwam via de jeugdopleiding van AZ terecht bij Ajax en staat na een stevige reis door Europa nu onder contract bij het Slowaakse AS Trencín.Annelot is de vlam van Djavan Anderson. In het eerste seizoen van WAGs ontmoetten we nog beroepsknapperd Lorraine Clewits als zijn vriendin, maar er kan in een paar jaar veel veranderen. Zo ging Djavan bijvoorbeeld van SC Cambuur via Bari naar Lazio; op zijn zachtst gezegd een behoorlijke sportieve verbetering. Met meisje Van Rhijn vond hij de Nederlandse Megan Fox met een notering in de top 200. Nu nog een Scudetto en zijn leven is af.

#174 Laura Benschop

Laura liepen we vorig jaar tegen het lijf op het FHM 500-feestje in Amsterdam. Deze lichtverlegen schoonheid bleek een relatie te hebben met Davy Klaassen en met hem in Bremen te wonen. De Instagram-pagina (@laurachristell) van deze klassieke schoonheid maakt snel duidelijk waar de voormalig aanvoerder van Ajax op is gevallen. Een bezoek aan beiden in de Noord-Duitse Hanzestad staat in elk geval bovenaan de wensenlijst van

#147 Candy-Rae Fleur

Candy-Rae stapte afgelopen zomer in het huwelijksbootje met Daley en gaf in het najaar geboorte aan hun eerste zoon. Dat klinkt meer sprookjesachtig dan het is, want tussen beide heugelijke feiten in rond de Champions League-wedstrijd in Valencia ging de pasgetrouwde verdediger zijn boekje te buiten. Helaas voor manlief zocht de minnares de pers op en kwam het hele verhaal pijnlijk op straat te liggen. Waarom Daley met een vrouw in de bovenste regionen van de FHM 500 zich niet weet in te houden is ons een raadsel en waarom zij dit (opnieuw) allemaal over haar kant laat gaan is eveneens een mysterie. Liefde maakt Blind?

#130 Lieke Martens

#91 Victoria Koblenko

De Oranje Leeuwinnen vallen strikt genomen natuurlijk niet in de categorie WAGs, maar Lieke vormt een uitzondering op deze regel omdat zij bij keeper Benjamin van Leer de liefde vond. Maar gezien de sportieve verhouding kunnen we hem in dit geval misschien beter een HAB noemen. Nu we het toch over de Leeuwinnen hebben: Daniëlle van de Donk (#346), Anouk Hoogendijk (#155) en Jackie Groenen (#78) vinden we ook terug in de lijst. Als we de comments moeten geloven mag komend jaar Jill Roord ook niet ontbreken.Mevrouw Koblenko is met geen mogelijkheid de top honderd uit te slaan. De Nederlandse actrice die zichzelf inmiddels meer haarstijlen heeft aangemeten dan David Beckham blijft een graag geziene gast in menig talkshow en is bij uitstek iemand die zich niet laat wegzetten door seksistische stereotypes. Ondanks de bescheiden voetbalcarrière van Evgeniy Levchenko, bevindt hij zich in de absolute top als het aankomt op levenspartners.

#61 AnneKee Molenaar

AnneKee kende als dochter van Keje Molenaar al een beetje de weg in het voetbalwereldje en is in de slipstream van Mikky Kiemeney de nieuwe rijzende vrouw in de wereld der WAGs. Met pijn in het hart zagen we hoe MatthijsAnnick Diekman inruilde voor deze femme fatale, maar aan haar literatuurlijst op Instagram () te zien heeft hij met deze dame iemand aan de haak geslagen die net zo bijdehand is voor haar leeftijd als hijzelf.

#59 Elise van der Horst

Elise A.K.A. EliZe maakte vorig jaar bij de presentatie van de FHM 500 al een onuitwisbare indruk op ons met haar hilarische grappen op de rode loper. Ook in de zoektocht naar de WAG 2020 liet ze weer zien waarom wij als pubers al droomden van deze waanzinnig fotogenieke verschijning. Vriend Hedwiges ‘Bassie’ Maduro (‘Als je dat nog één keer zegt, kom ik helemaal niet meer!’) mag in zijn handjes knijpen met een vrouw die naast schoonheid ook overloopt van de humor. Zeker omdat er flink wat andere voetballers zijn geweest die informeerden naar haar beschikbaarheid.

#26 Mikky Kiemeney Vriendin van Voetbalzone Mikky Kiemeney is dit jaar terug te vinden op plek 26 in de lijst met ’s Neerlands mooiste. Ze won afgelopen twee jaar beide keren de prijs voor ‘WAG van het Jaar’ en in die periode schoot de ster van vriendlief en haarzelf op ongekend tempo naar de hemel. Frenkie is na ene Lionel Messi een van de belangrijkste spelers bij de plaatselijke voetbalclub en Mikky knipperde twee keer met haar ogen en zag haar aantal Instagram-volgers het miljoen overstijgen. Over een miljoen gesproken: haar aflevering van WAGs ging op YouTube ook over deze magische grens en is daarmee op afstand onze succesvolste aflevering. Let voor de grap even op het gesprek over mogelijke transfers: how little did we know back then!

#24 Nathalie den Dekker Nathalie den Dekker is de WAG 2020! Dit waanzinnige multi-talent vertegenwoordigde ons land op de Miss Universe-verkiezing, schudde daar de hand van Donald Trump (dat heeft hem ver gebracht!) en begon bij terugkomst aan haar carrière als presentatrice op onder meer RTL en SBS. Tussendoor deed Nathalie nog even een universitaire studie rechten en werkt ze in een maatschap als strafrechtadvocate: beauty én brains dus! Hoe Nick Marsman als toenmalig reservekeeper van FC Utrecht deze topper aan de haak sloeg, blijft voorlopig een raadsel. Maar we weten bij wie we moeten zijn als we een dame uit de buitencategorie aan de haak willen slaan!









