Ryan Giggs kiest Nederlander in ‘six-a-side-team’ met beste medespelers

Op verzoek van het clubkanaal van Manchester United heeft Ryan Giggs een ‘six-a-side-team’ met zijn beste medespelers bij the Red Devils samengesteld. De huidige bondscoach van Wales kwam tussen 1990 en 2014 tot 672 optredens voor de Engelse grootmacht en werkte na zijn actieve loopbaan nog als assistent- en interim-trainer op Old Trafford. Met Jaap Stam heeft Giggs een Nederlander opgenomen in zijn dreamteam.

Peter Schmeichel verdedigt het doel van het ‘six-a-side-team’ van Giggs. De Deense sluitpost stond 1991 en 1999 onder de lat bij Manchester United en won onder meer de Champions League en vijf landstitels. Stam, tussen 1998 en 2001 actief bij Manchester United, is de enige verdediger in het team van Giggs. Roy Keane en Paul Scholes bezetten het middenveld, terwijl de voorste linie gevormd wordt door Cristiano Ronaldo en Wayne Rooney. Het betekent dat er geen plaats is voor onder meer David Beckham, Eric Cantona en Gary Neville.

“Schmeichel zou de doelman zijn. Jaap kan de hele achterste linie vormen en Keaney, Scholesy, Ronaldo en Rooney spelen in de aanval”, zegt Giggs in gesprek met MUTV. De oud-aanvaller bestempelt Ronaldo als de beste speler met wie hij ooit samenspeelde. “Hij is in korte tijd echt briljant geweest voor Manchester United en vertrok om het elders nóg beter te doen.”

Giggs heeft tevens lovende woorden over voor Scholes. “Je zag op de training dat je gewoon niet bij hem in de buurt kon komen. Zijn brein werkte sneller dan dat van anderen. Zijn passing was gruwelijk. Je kon erin slagen om dichtbij hem te komen, maar hij stuurde je gewoon weg met een kleine schijnbeweging. Op de training was hij al echt briljant”, zegt Giggs. Tegelijkertijd noemt de Welshman Javier Zanetti als zijn moeilijkste tegenstander. De Argentijn speelde tussen 1995 en 2014 in het shirt van Internazionale.

“Hij kon de hele dag rennen. Op het middenveld was hij zo comfortabel aan de bal. Hij kon ook goed verdedigen en was heel hard, hij heeft een keer mijn neus gebroken. Zanetti had alle eigenschappen voor een goede verdediger”, aldus Giggs. Zanetti kon uit de voeten als middenvelder én vleugelverdediger.