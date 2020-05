‘Liverpool denkt aan komst van ‘speed machine’ van 66 miljoen euro’

Adama Traoré is een van de voetballers die Liverpool met oog op komend seizoen wil aantrekken, zo schrijven Engelse media zondag. De aanvaller van Wolverhampton Wanderers is naar verluidt een voetballer die Jürgen Klopp bijzonder kan bekoren. De manager van Liverpool ziet in Traoré a squad upgrade én de ideale speler om de druk op Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah te vergroten.

Traoré, 24 jaar, was tot de coronastop één van de revelaties van het seizoen in de Premier League. Met zijn snelheid, kracht en verbeterde balbehandeling dreef de Wolves speed machine menig defensie tot wanhoop. Nuno Espirito Santo gebruikte Traoré dit seizoen als wingback en op diverse posities in de aanval. Ook de veelzijdigheid van de aanvaller is een van de redenen waarom naast Liverpool ook clubs als Manchester United en Manchester City meer dan gemiddelde belangstelling hebben.

Wolverhampton Wanderers blijft vasthouden aan de maximale vraagprijs van ongeveer 66 miljoen euro. Nog geen twee jaar geleden betaalde de club immers een derde van dat bedrag aan Middlesbrough voor een voetballer die op dat moment eigenlijk pas één seizoen, en ook nog eens in de Championship, had laten zien wat hij in huis had. Na bijna twee complete Premier League-seizoenen weet iedereen waartoe Traoré in staat is.

De vraag is of Liverpool een dergelijk bedrag kan betalen. De lijstaanvoerder van de Premier League heeft miljoenen aan entreegelden zien verdampen en is net als zoveel andere clubs flink afhankelijk van de televisiegelden. De Merseyside-club zal ook geen tientallen miljoenen ontvangen als men bereid is om voetballers als Loris Karius, Xherdan Shaqiri en Dejan Lovren van de hand te doen. Adam Lallana beschikt over een aflopend contract.

De in Spanje geboren Traoré speelde elf jaar voor Barcelona, de jeugdopleiding inbegrepen. Hij kwam uiteindelijk niet verder dan vier optredens in de hoofdmacht. Aston Villa betaalde medio 2015 tien miljoen euro aan de Catalanen en liet de aanvaller een contract voor vijf seizoenen ondertekenen. Een jaar later maakte hij echter al de overstap naar Middlesbrough, waar hij uiteindelijk ook maar twee seizoenen bleef.