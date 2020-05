Müller behaalt indrukwekkende mijlpaal en moet alleen Messi voor zich dulden

Bayern München heeft zaterdag ook zijn tweede wedstrijd in de Bundesliga sinds de hervatting eenvoudig gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was in eigen huis heer en meester tegen Eintracht Frankfurt en won uiteindelijk met 5-2. Thomas Müller leverde een vrijwel unieke prestatie, door zijn zestiende assist uit open spel in de Bundesliga te geven. De laatste tien seizoenen werd dat aantal assists (zonder standaardsituaties) in de vijf grote competities alleen gehaald door Lionel Messi: de aanvaller van Barcelona gaf in het seizoen 2014/15 achttien van zulke assists.

Bas Dost kreeg voorafgaand aan het bezoek aan Bayern een teleurstelling te verwerken: waar de dertigjarige spits vorige week tegen Borussia Mönchengladbach (3-1 verlies) nog een basisplaats had, moest hij zijn plek in de punt van de aanval nu afstaan aan Adrien Silva. Dost viel een kwartier voor tijd in, maar toen stond al een kansloze 5-2 achterstand op het scorebord. Bayern, waar Joshua Zirkzee in de 85ste minuut inviel, greep vanaf het begin het initiatief en werd in de elfde minuut voor het eerst echt gevaarlijk, toen Robert Lewandowski via de handen van doelman Kevin Trapp de lat trof.

Vijf minuten daarna was het wél raak. Müller zocht de diepte op de linkerflank en vond met een bekeken voorzet Goretzka, die met een subtiele volley knap scoorde: 1-0. Het bleef eenrichtingsverkeer in de Allianz Arena, hetgeen vlak voor rust leidde tot de tweede treffer van de thuisploeg. Linksback Alphonso Davies slingerde de bal de zestien van Frankfurt in, waar Müller knap controleerde en met een volley scoorde: 2-0.

Slechts 45 seconden onderweg in de tweede helft leek Bayern het duel in het slot te gooien. Kingsley Coman bereikte de achterlijn op de rechterflank en vond met een afgemeten voorzet Robert Lewandowski, die met een zweefduik raak kopte: 3-0. Het duel leek daarmee gespeeld, maar uit het niets kwam Eintracht terug. Twee snelle doelpunten van verdediger Martin Hinteregger, allebei uit een hoekschop van Sebastian Rode, zorgden in een tijdsbestek van drie minuten voor een verrassende 3-2 tussenstand.

De spanning was daarmee even terug, maar Davies vergrootte de marge van Bayern zes minuten later alweer. De linksback kreeg de bal voor de voeten na zwak ingrijpen van Gelson Fernandes en vond met rechts de verre hoek: 4-2. Het werd in de 74ste minuut nog erger voor Eintracht, toen Serge Gnabry doorbrak richting doelman Trapp. De aanvaller van Bayern probeerde de bal naar een ploeggenoot te tikken, maar zag hoe Hinteregger via een aantal ongelukkige aanrakingen ditmaal zijn eigen doel trof: 5-2.