AZ ontvouwt ambitieuze plannen: ‘Een stap vooruit, ondanks de zware tijd’

AZ en bouwbedrijf BAM hebben een akkoord bereikt over de oplevering van een nieuw dak in het AFAS Stadion, zo meldt de Alkmaarse club vrijdag via de officiële kanalen. Er is reeds een begin gemaakt aan de voorbereidende werkzaamheden, zo klinkt het. Het binnenkort te starten bouwproject zal ook tijdens de eerste helft van komend seizoen plaatsvinden. AZ treft enkele maatregelen, waardoor het wel mogelijk is om gewoon wedstrijden te spelen tijdens de verbouwing.

Het nieuwe dak wordt aan alle zijden vier meter langer richting het veld, waardoor de bezoekers meer comfort hebben tijdens thuisduels, voegt AZ daaraan toe. "Dit akkoord betekent dat de plannen voor het nieuwe dak ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden", reageert algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Als club zetten we hiermee, ondanks de zware tijd waar we met elkaar in zitten, weer een stap vooruit. We bieden onze fans een veilig, comfortabel en innovatief stadion."

"We kunnen nu echt aan de slag", benadrukt BAM-directeur Eric Moleman. "De voorbereidingen zijn in volle gang en binnen een aantal weken gaan we starten met de funderingen. We zijn er bijzonder trots op dat we de kennis en ervaring van BAM kunnen inzetten om het nieuwe dak te realiseren en daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van AZ." BAM was in Nederland eerder betrokken bij de bouwwerkzaamheden in de Johan Cruijff ArenA, Philips Stadion, De Kuip, Gelredome en het Hitachi Capital Mobility Stadion. Daarnaast was het bedrijf betrokken bij de realisatie van het Soccer City Stadium in Johannesburg, waar Oranje in 2010 in de WK-finale uitkwam tegen Spanje.

Een gedeelte van het dak van het AFAS Stadion stortte vorig jaar augustus in, al gebeurde dat niet tijdens een thuiswedstrijd van AZ. De harde wind bleek de oorzaak te zijn van de instorting. Het elftal van trainer Arne Slot moest hierdoor voor duels in de Eredivisie en Europa League enige tijd uitwijken naar het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag.