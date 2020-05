Manchester City verdeelt de meningen met psychedelisch nieuw tenue

Manchester City speelt zijn thuiswedstrijden doorgaans in het hemelsblauw, maar de regerend kampioen van Engeland kiest bij zijn uittenues nogal eens voor bijzondere combinaties. Voor aankomend seizoen heeft de club volgens Footy Headlines een verrassende keuze in gedachten voor het derde tenue en niet alle fans zijn even positief.

Puma zou voor de volgende voetbaljaargang een tricot met het zogeheten Paisley-motief ontworpen hebben. “De muziekscene van Manchester heeft altijd een grote invloed gehad op bands van over de hele wereld. Het iconische televisieprogramma ‘Top of the Pops’ werd gemaakt door de BBC en werd oorspronkelijk in de stad zelf opgenomen. Het derde tenue van Man City in het seizoen 2020/21 haalt zijn inspiratie uit het Paisley bloemenpatroon dat onlosmakelijk is verbonden met de Britpop-muziekscene van de jaren zestig in negentig”, wordt het sportmerk geciteerd door Footy Headlines.

Fans van the Citizens hebben op social media inmiddels hun zegje gedaan over het vermeende derde tenue van de club. “Vreselijk, Puma haat ons”, laat bijvoorbeeld iemand weten. “Onze reeks verschrikkelijke tenues gaat onverminderd door. Wat is dit in vredesnaam voor gedrocht?”, schrijft een andere supporter. Er vallen echter ook positievere berichten te lezen: “Dit is een van die shirts die op het moment zelf gehaat worden, maar waar mensen zich in tien of twintig jaar voor verdringen.”